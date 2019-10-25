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На Волині контрабанду знайшли у вантажному потязі. ФОТО

На Волині контрабанду знайшли у вантажному потязі. ФОТО
У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» у вантажному потязі знайшли контрабандні сигарети.

Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби.

Вчора вночі в пункт пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» на виїзд з України прибув вантажний потяг сполученням «Ізов– Грубешів». 47 вагонів потяга були заповнені червоною рудою.

На Волині контрабанду знайшли у вантажному потязі. ФОТО

У прикордонників виникли підозри щодо можливого переміщення прихованих від прикордонного та митного контролю предметів.

Поглиблений огляд підтвердив підозри: в одному з вагонів хребтова балка була наповнена контрабандними сигаретами. Особливістю схованки стало те, що зловмисники обладнали її GPS-трекером. Правоохоронці вилучили 300 пачок сигарет марки «MARSHALL» без акцизної марки України, та сам GPS-трекер.

На Волині контрабанду знайшли у вантажному потязі. ФОТО
На Волині контрабанду знайшли у вантажному потязі. ФОТО

Тютюнові вироби передали представникам митниці.

Потяг продовжив рух за встановленим маршрутом.

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Теги: митниця, контрабанда, сигарети, потяг
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