На Волині контрабанду знайшли у вантажному потязі. ФОТО
Сьогодні, 05:42
У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» у вантажному потязі знайшли контрабандні сигарети.
Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби.
Вчора вночі в пункт пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» на виїзд з України прибув вантажний потяг сполученням «Ізов– Грубешів». 47 вагонів потяга були заповнені червоною рудою.
У прикордонників виникли підозри щодо можливого переміщення прихованих від прикордонного та митного контролю предметів.
Поглиблений огляд підтвердив підозри: в одному з вагонів хребтова балка була наповнена контрабандними сигаретами. Особливістю схованки стало те, що зловмисники обладнали її GPS-трекером. Правоохоронці вилучили 300 пачок сигарет марки «MARSHALL» без акцизної марки України, та сам GPS-трекер.
Тютюнові вироби передали представникам митниці.
Потяг продовжив рух за встановленим маршрутом.
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Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби.
Вчора вночі в пункт пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» на виїзд з України прибув вантажний потяг сполученням «Ізов– Грубешів». 47 вагонів потяга були заповнені червоною рудою.
У прикордонників виникли підозри щодо можливого переміщення прихованих від прикордонного та митного контролю предметів.
Поглиблений огляд підтвердив підозри: в одному з вагонів хребтова балка була наповнена контрабандними сигаретами. Особливістю схованки стало те, що зловмисники обладнали її GPS-трекером. Правоохоронці вилучили 300 пачок сигарет марки «MARSHALL» без акцизної марки України, та сам GPS-трекер.
Тютюнові вироби передали представникам митниці.
Потяг продовжив рух за встановленим маршрутом.
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