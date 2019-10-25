На Волині контрабанду знайшли у вантажному потязі. ФОТО





Про це повідомляють на



Вчора вночі в пункт пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» на виїзд з України прибув вантажний потяг сполученням «Ізов– Грубешів». 47 вагонів потяга були заповнені червоною рудою.





У прикордонників виникли підозри щодо можливого переміщення прихованих від прикордонного та митного контролю предметів.



Поглиблений огляд підтвердив підозри: в одному з вагонів хребтова балка була наповнена контрабандними сигаретами. Особливістю схованки стало те, що зловмисники обладнали її GPS-трекером. Правоохоронці вилучили 300 пачок сигарет марки «MARSHALL» без акцизної марки України, та сам GPS-трекер.





Тютюнові вироби передали представникам митниці.



Потяг продовжив рух за встановленим маршрутом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» у вантажному потязі знайшли контрабандні сигарети.Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби Вчора вночі в пункт пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» на виїзд з України прибув вантажний потяг сполученням «Ізов– Грубешів». 47 вагонів потяга були заповнені червоною рудою.У прикордонників виникли підозри щодо можливого переміщення прихованих від прикордонного та митного контролю предметів.Поглиблений огляд підтвердив підозри: в одному з вагонів хребтова балка була наповнена контрабандними сигаретами. Особливістю схованки стало те, що зловмисники обладнали її GPS-трекером. Правоохоронці вилучили 300 пачок сигарет марки «MARSHALL» без акцизної марки України, та сам GPS-трекер.Тютюнові вироби передали представникам митниці.Потяг продовжив рух за встановленим маршрутом.

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