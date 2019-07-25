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У Луцьку зросла кількість крадіжок велосипедів

У Луцьку зросла кількість крадіжок велосипедів
З початку року у місті зареєстрували 70 випадків викрадення велосипедів. 9 крадіжок вдалося розкрити, 6 справ - направленні до суду, - розповів Суспільному заступник начальника Луцького відділу поліції Юрій Сидорук.

Крадіжок велосипедів побільшало, бо тривалий час у Луцьку не курсував громадський транспорт, - пояснюють у поліції, чимало лучан пересіли на ровери.

У більшості випадків велосипеди крадуть через необачність власників.

"Тут спрацьовує принцип у грабіжників - забрати те, що погано лежить", - каже заступник начальника Луцького відділу поліції Юрій Сидорук.

За 7 місяців правоохоронці повернули власникам 11 двоколісних.

Як вберегти свій велосипед:

- Не залишати велосипеди на видному та легкодоступному місті (зокрема, на першому поверсі багатоквартирних будинків, біля підвалу);
- Якщо ви живете у приватному будинку - ховайте велосипед у підсобні приміщення, не залишайте його на подвір'ї;
- Завжди пристібайте велосипед у громадському місті та на спеціально відведених паркувальних місцях;
- Намагайтесь, навіть замкнений на спецпристрій велосипед, не залишати без нагляду на довгі часові проміжки;
- Тонкі тросики не завжди є хорошим засобом безпеки велосипеда (їх грабіжникам найлегше перерізати пасатижами);
- Ретельно обирайте засоби захисту для велосипеда (найліпше міцний металевий ланцюг та замок).

Якщо у вас все ж таки вкрали велосипед поліцейські радять:

- Якнайшвидше телефонувати до поліції за номером "102". Розкривати злочин за"гарячими слідами" найліпше;

- світлину викраденого ровера можна розмістити у соцмережах, це може завадити перепродати ваш велосипед.

Статистика розкриття злочинів з крадіжки велосипедів у Луцьку не є найліпшою. Правоохоронцям бракує камер відеоспостереження на вулицях міста, з їх допомогою можна було б виявити грабіжника впродовж години.

"Кількість розумних камер - мала, і щоб переглянути відео з того чи іншого ресурсу, поліцейським доводиться звертатися з офіційними запитами про доступ до відео. Втрачається час і це заважає розкрити злочин", - каже Юрій Сидорук.

За крадіжку велосипеда грабіжнику загрожує кримінальна відповідальність. Якщо викрадення відбулося, коли велосипед перебував у вільному доступі - до 3 років, якщо з проникненням на приватну територію - від 3 до 6 років позбавлення волі.


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Теги: велосипед, крадіжка, карантин, поліція
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