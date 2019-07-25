У Луцьку зросла кількість крадіжок велосипедів

Юрій Сидорук.



Крадіжок велосипедів побільшало, бо тривалий час у Луцьку не курсував громадський транспорт, - пояснюють у поліції, чимало лучан пересіли на ровери.



У більшості випадків велосипеди крадуть через необачність власників.



"Тут спрацьовує принцип у грабіжників - забрати те, що погано лежить", - каже заступник начальника Луцького відділу поліції Юрій Сидорук.



За 7 місяців правоохоронці повернули власникам 11 двоколісних.



Як вберегти свій велосипед:



- Не залишати велосипеди на видному та легкодоступному місті (зокрема, на першому поверсі багатоквартирних будинків, біля підвалу);

- Якщо ви живете у приватному будинку - ховайте велосипед у підсобні приміщення, не залишайте його на подвір'ї;

- Завжди пристібайте велосипед у громадському місті та на спеціально відведених паркувальних місцях;

- Намагайтесь, навіть замкнений на спецпристрій велосипед, не залишати без нагляду на довгі часові проміжки;

- Тонкі тросики не завжди є хорошим засобом безпеки велосипеда (їх грабіжникам найлегше перерізати пасатижами);

- Ретельно обирайте засоби захисту для велосипеда (найліпше міцний металевий ланцюг та замок).



Якщо у вас все ж таки вкрали велосипед поліцейські радять:



- Якнайшвидше телефонувати до поліції за номером "102". Розкривати злочин за"гарячими слідами" найліпше;



- світлину викраденого ровера можна розмістити у соцмережах, це може завадити перепродати ваш велосипед.



Статистика розкриття злочинів з крадіжки велосипедів у Луцьку не є найліпшою. Правоохоронцям бракує камер відеоспостереження на вулицях міста, з їх допомогою можна було б виявити грабіжника впродовж години.



"Кількість розумних камер - мала, і щоб переглянути відео з того чи іншого ресурсу, поліцейським доводиться звертатися з офіційними запитами про доступ до відео. Втрачається час і це заважає розкрити злочин", - каже Юрій Сидорук.



За крадіжку велосипеда грабіжнику загрожує кримінальна відповідальність. Якщо викрадення відбулося, коли велосипед перебував у вільному доступі - до 3 років, якщо з проникненням на приватну територію - від 3 до 6 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку року у місті зареєстрували 70 випадків викрадення велосипедів. 9 крадіжок вдалося розкрити, 6 справ - направленні до суду, - розповів Суспільному заступник начальника Луцького відділу поліціїКрадіжок велосипедів побільшало, бо тривалий час у Луцьку не курсував громадський транспорт, - пояснюють у поліції, чимало лучан пересіли на ровери.У більшості випадків велосипеди крадуть через необачність власників."Тут спрацьовує принцип у грабіжників - забрати те, що погано лежить", - каже заступник начальника Луцького відділу поліції Юрій Сидорук.За 7 місяців правоохоронці повернули власникам 11 двоколісних.- Не залишати велосипеди на видному та легкодоступному місті (зокрема, на першому поверсі багатоквартирних будинків, біля підвалу);- Якщо ви живете у приватному будинку - ховайте велосипед у підсобні приміщення, не залишайте його на подвір'ї;- Завжди пристібайте велосипед у громадському місті та на спеціально відведених паркувальних місцях;- Намагайтесь, навіть замкнений на спецпристрій велосипед, не залишати без нагляду на довгі часові проміжки;- Тонкі тросики не завжди є хорошим засобом безпеки велосипеда (їх грабіжникам найлегше перерізати пасатижами);- Ретельно обирайте засоби захисту для велосипеда (найліпше міцний металевий ланцюг та замок).- Якнайшвидше телефонувати до поліції за номером "102". Розкривати злочин за"гарячими слідами" найліпше;- світлину викраденого ровера можна розмістити у соцмережах, це може завадити перепродати ваш велосипед.Статистика розкриття злочинів з крадіжки велосипедів у Луцьку не є найліпшою. Правоохоронцям бракує камер відеоспостереження на вулицях міста, з їх допомогою можна було б виявити грабіжника впродовж години."Кількість розумних камер - мала, і щоб переглянути відео з того чи іншого ресурсу, поліцейським доводиться звертатися з офіційними запитами про доступ до відео. Втрачається час і це заважає розкрити злочин", - каже Юрій Сидорук.За крадіжку велосипеда грабіжнику загрожує кримінальна відповідальність. Якщо викрадення відбулося, коли велосипед перебував у вільному доступі - до 3 років, якщо з проникненням на приватну територію - від 3 до 6 років позбавлення волі.

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