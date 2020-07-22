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«Ми говорили 7 – 10 хвилин»: Зеленський розповів про перемовини з луцьким терористом Максимом Кривошем. ВІДЕО

«Ми говорили 7 – 10 хвилин»: Зеленський розповів про перемовини з луцьким терористом Максимом Кривошем. ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський розказав про комунікацію з терористом, який утримував 13 заручників у Луцьку.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Офіс президента.

"Спочатку треба було оцінити його вимоги, оцінити наскільки він адекватна людина. Паралельно ми мали перерви у зустрічі з президентом Швейцарії, брали ці перерви, вона все розуміла. Ми хотіли тримали все на контролі що відбувається тому що були дійсно трішечки не зрозуміли вимоги через що це відбувається треба було зрозуміти. Якщо навіть говорити про вимоги чи відпустить він людей, потім з'явилася інформація що замінування йде не тільки цього автобусу, але ще в Луцьку є такі місця.

Всі впродовж десь 9 годин розмовляли з ним, від психологів до перемовників. Людина хотіла тільки одного, бо погрожувала і хотіла тільки одного щоб виконані були його вимоги. Пропонували одразу зробити спецоперації, яка ми з вами не знаємо чим би закінчилась. Тобто це був би штурм, швидкий я впевнений що він був би результативним, але завжди є небезпека що можуть загинути люди, хтось може загинути, якась кількість і це дуже небезпечно. Тому ми порадились я захотів проговорити з цією людиною по телефону І спробувати мати можливість щоб він відпустив людей. Я спробував, говорив з ним

Мене попередили, що він говорить з усіма 10-15 секунд. Трішечки більше він розмовляв з журналістом. А потім кидає трубку. Не хоче продовжувати. Хоче, щоб було виконано всі його вимоги.

Ми з ним говорили 7-10 хвилин. Ми домовилися, що він зробить перший крок. Він відпустить декількох наших людей. Я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що він відпустить три людини і я після цього запишу відео.

Після того як відео вийде в соцмережі, він через пів години випускає всіх людей. Приблизно так і відбулось. 30-40 хвилин і він відпустив заручників. І для мене все це очевидно. Це очевидні для мене кроки.

Якщо ми можемо щось робити без штурму, якщо ми можемо не ризикувати життям хоча б однієї людини то… я з такими принципами живу, жив і буду жити.

Тому маємо результат. Результат – всі живі. Ми не боремося за рейтингами. Ми боремося за життя. Для мене це найголовніша цінність".


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Теги: автобус, Луцьк, Максим Кривош, Володимир Зеленський
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Коментарі 4
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А ми всі повірили! От тільки запис не робився, бо сєкрєтна апірація.
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А ми всі повірили! От тільки запис не робився, бо сєкрєтна апірація.
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Перепрограмував по телефону за пару хвилин. Черга сєпарів? А шо? Хай здаються
Відповісти
Перепрограмував по телефону за пару хвилин. Черга сєпарів? А шо? Хай здаються
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