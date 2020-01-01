Долар і євро значно подорожчали: курс валют у Луцьку станом на 22 липня
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.70, а продаж – 28.00.
Євро при купівлі становить – 31.50, продажу – 31.50.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.25.
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Євро при купівлі становить – 31.50, продажу – 31.50.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.25.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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