Долар і євро значно подорожчали: курс валют у Луцьку станом на 22 липня





Євро при купівлі становить – 31.50, продажу – 31.50.



Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.70, а продаж – 28.00.Євро при купівлі становить – 31.50, продажу – 31.50.Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.25.

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