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Долар і євро значно подорожчали: курс валют у Луцьку станом на 22 липня

Долар і євро значно подорожчали: курс валют у Луцьку станом на 22 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.70, а продаж – 28.00.

Євро при купівлі становить – 31.50, продажу – 31.50.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.25.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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