У Ковелі вночі горіла вантажівка
Сьогодні, 09:28
У Ковелі на вулиці Відродження горів вантажний автомобіль.
Повідомлення про пожежу надійшло 21 липня о 01:50, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 01:55. Пожежу ліквідували о 02:12. Вогонь знищив панель приборів, електропроводку в салоні та моторному відсіку, три метри кубічних деревного вугілля.
Причину пожежі встановлюють.
Головне фото – ілюстративне.
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Повідомлення про пожежу надійшло 21 липня о 01:50, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 01:55. Пожежу ліквідували о 02:12. Вогонь знищив панель приборів, електропроводку в салоні та моторному відсіку, три метри кубічних деревного вугілля.
Причину пожежі встановлюють.
Головне фото – ілюстративне.
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