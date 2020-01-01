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У Ковелі вночі горіла вантажівка

У Ковелі вночі горіла вантажівка
У Ковелі на вулиці Відродження горів вантажний автомобіль.

Повідомлення про пожежу надійшло 21 липня о 01:50, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 01:55. Пожежу ліквідували о 02:12. Вогонь знищив панель приборів, електропроводку в салоні та моторному відсіку, три метри кубічних деревного вугілля.

Причину пожежі встановлюють.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Ковель, пожежа
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