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Українцю в Польщі дали 5-річну депортацію за порушення умов карантину

Українцю в Польщі дали 5-річну депортацію за порушення умов карантину
У Польщі покарали громадянина України за порушення умов карантину.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, чоловіка затримали у Вроцлаві.

Громадянин України перебував у Польщі легально, однак не дотримувався умов карантину, який мав відбувати після перетину кордону. Фактично чоловік проігнорував цей обов'язок.

У зв'язку з цим після затримання йому видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Крім того, українця додатково покарали 5-річною забороною на в'їзд до країн Шенгенської зони.

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Теги: депортація, українець, Польща
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