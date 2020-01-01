Українцю в Польщі дали 5-річну депортацію за порушення умов карантину
Сьогодні, 10:07
У Польщі покарали громадянина України за порушення умов карантину.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, чоловіка затримали у Вроцлаві.
Громадянин України перебував у Польщі легально, однак не дотримувався умов карантину, який мав відбувати після перетину кордону. Фактично чоловік проігнорував цей обов'язок.
У зв'язку з цим після затримання йому видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Крім того, українця додатково покарали 5-річною забороною на в'їзд до країн Шенгенської зони.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Надоджанського відділу прикордонної служби, чоловіка затримали у Вроцлаві.
Громадянин України перебував у Польщі легально, однак не дотримувався умов карантину, який мав відбувати після перетину кордону. Фактично чоловік проігнорував цей обов'язок.
У зв'язку з цим після затримання йому видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Крім того, українця додатково покарали 5-річною забороною на в'їзд до країн Шенгенської зони.
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