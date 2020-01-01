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Волинянин загинув під завалами цегляної стіни

Волинянин загинув під завалами цегляної стіни
У селі Жорнище Ківерцівського району загинув 70-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 21 липня близько 8 години ранку біля закинутої цегляної споруди. На чоловіка, при невідомих обставинах, впала частина цегляної стіни.

На жаль, він загинув на місці події.

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Теги: смерть, стіна, загибель, чоловік
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