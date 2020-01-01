У Луцьку не дозволять будувати без паркінгів та з недолугими фасадами

У Луцьку по-новому видаватимуть містобудівні умови та обмеження на будівництво.Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.За словами депутата, питання пов’язане із нещодавно запровадженим мораторієм на будівництво у місті та наведенням ладу в цій галузі.«Багато років поспіль через відсутність системного підходу, різне бачення щодо будівництва, зловживань у галузі будівництва у місті є багато прикладів недоречної забудови, забудови, яка створює велике навантаження на транспорту мережу в тому чи іншому районі. І вже сьогодні вона не будучи повністю заселеною спричиняє транспортний колапс. Ми бачимо забудову, яка є неадекватною по технічним мережам, є забудова з фасадами, які, м’яко кажучи, виглядають недоречно, не відповідають архітектурному ансамблю, що є в тій чи іншій частині міста», - відзначив Поліщук.Невдовзі Луцьк матиме новий генплан та історико-архітектурний план, тому важливими є питання регулювання та контролю.Відтак, у Луцьку зобов’язали управління містобудування та архітектури видавати містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирних житлових будинків (три і більше поверхів), будівель громадського та комерційного призначення площею більше 1000 «квадратів» лише на основі проєктів детальних планів територій.Зокрема, забудовники мають передбачати будівництво підземних та окремо розташованих паркінгів; розробляти додаткові графічні матеріали – фасади будівель; дотримуватись вимог норм ДБН та інших нормативних документів і законодавчих актів, що регулюють містобудівну діяльність.