вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькрада звернулась до уряду з проханням дозволити роботу нічних клубів після 23 години

Луцькрада звернулась до уряду з проханням дозволити роботу нічних клубів після 23 години
Луцька міська рада вирішила надіслати звернення до Кабінету Міністрів із проханням дозволити на період дії карантину роботу закладів харчування, розваг та нічних клубів після 23 години.

У мерії зазначають, що у зв’язку із обмеженням роботи закладів харчування та розваг на період дії карантину, сотні працівників ресторанного бізнесу втрачають єдине джерело доходу для утримання їх сімей. Тож лучани масово їдуть працювати на сезонні роботи за кордон, - йдеться на сайті Луцькради.

"З метою збереження кадрового потенціалу, підтримки малого та середнього підприємництва, просимо розглянути можливість внести зміни до підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами та скасувати заборону працювати на період дії карантину після 23-ї та до 7-ї години розважальним закладам (нічним клубам), а також суб’єктам господарської діяльності з надання послуг харчування (ресторанам, кафе, барам, закусочним, їдальням, кафетеріям, буфетам тощо)", - йдеться у зверненні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькрада, нічні клуби, дозвіл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку списали найстаріший тролейбус, із якого пропонували зробити музей
Сьогодні, 11:35
Офіцер волинської громади знайшов на городі пенсіонерки понад тисячу кущів маку
Сьогодні, 11:22
Луцькрада звернулась до уряду з проханням дозволити роботу нічних клубів після 23 години
Сьогодні, 11:14
У Луцьку не дозволять будувати без паркінгів та з недолугими фасадами
Сьогодні, 11:00
Луцьк дасть гроші на придбання квартир відомим спортсменам
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
20 липень, 20:15
Стань депутатом Луцькради: відбір кандидатів триває. ВІДЕО Стань депутатом Луцькради: відбір кандидатів триває. ВІДЕО
17 липень, 08:46
Із Луцькради звільнився Петро Троневич Із Луцькради звільнився Петро Троневич
13 липень, 10:53
Нічним клубам дозволили працювати до 23:00 Нічним клубам дозволили працювати до 23:00
09 липень, 07:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:43
 0
У Луцьку списали найстаріший тролейбус, із якого пропонували зробити музей
Сьогодні, 11:35
 0
Офіцер волинської громади знайшов на городі пенсіонерки понад тисячу кущів маку
Сьогодні, 11:22
 0
Луцькрада звернулась до уряду з проханням дозволити роботу нічних клубів після 23 години
Сьогодні, 11:14
 0
У Луцьку не дозволять будувати без паркінгів та з недолугими фасадами
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8