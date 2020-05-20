Луцькрада звернулась до уряду з проханням дозволити роботу нічних клубів після 23 години

Луцька міська рада вирішила надіслати звернення до Кабінету Міністрів із проханням дозволити на період дії карантину роботу закладів харчування, розваг та нічних клубів після 23 години.У мерії зазначають, що у зв’язку із обмеженням роботи закладів харчування та розваг на період дії карантину, сотні працівників ресторанного бізнесу втрачають єдине джерело доходу для утримання їх сімей. Тож лучани масово їдуть працювати на сезонні роботи за кордон, - йдеться на сайті Луцькради."З метою збереження кадрового потенціалу, підтримки малого та середнього підприємництва, просимо розглянути можливість внести зміни до підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами та скасувати заборону працювати на період дії карантину після 23-ї та до 7-ї години розважальним закладам (нічним клубам), а також суб’єктам господарської діяльності з надання послуг харчування (ресторанам, кафе, барам, закусочним, їдальням, кафетеріям, буфетам тощо)", - йдеться у зверненні.