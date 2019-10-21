Ковельські лікарі вкотре виконали складну операцію на сонній артерії

У Ковельському МТМО лікарі провели складну операцію чоловікові.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.Зазначаєтся, що 53-річний пацієнт звернувся за медичною допомогою зі скаргою на часті втрати свідомості.І вже після додаткових обстежень лікарі виявили, що просвіт обох внутрішніх сонних артерій був значно звужений – більше зліва до 95%.Тож хірурги Ковельського МТМО успішно провели стентування (внутрішньої сонної артерії) зліва. Стент, який був використаний для проведення операції, відновив звичний діаметр судини та відповідно кров у більшому об'ємі почала надходити до головного мозку.Тож стан пацієнта значно покращився. Проте його чекає ще одна операція.