Ковельські лікарі вкотре виконали складну операцію на сонній артерії
Сьогодні, 13:30
У Ковельському МТМО лікарі провели складну операцію чоловікові.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Зазначаєтся, що 53-річний пацієнт звернувся за медичною допомогою зі скаргою на часті втрати свідомості.
І вже після додаткових обстежень лікарі виявили, що просвіт обох внутрішніх сонних артерій був значно звужений – більше зліва до 95%.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ковельські лікарі успішно провели пацієнтці операцію на сонній артерії
Тож хірурги Ковельського МТМО успішно провели стентування (внутрішньої сонної артерії) зліва. Стент, який був використаний для проведення операції, відновив звичний діаметр судини та відповідно кров у більшому об'ємі почала надходити до головного мозку.
Тож стан пацієнта значно покращився. Проте його чекає ще одна операція.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Зазначаєтся, що 53-річний пацієнт звернувся за медичною допомогою зі скаргою на часті втрати свідомості.
І вже після додаткових обстежень лікарі виявили, що просвіт обох внутрішніх сонних артерій був значно звужений – більше зліва до 95%.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ковельські лікарі успішно провели пацієнтці операцію на сонній артерії
Тож хірурги Ковельського МТМО успішно провели стентування (внутрішньої сонної артерії) зліва. Стент, який був використаний для проведення операції, відновив звичний діаметр судини та відповідно кров у більшому об'ємі почала надходити до головного мозку.
Тож стан пацієнта значно покращився. Проте його чекає ще одна операція.
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