Офіцер волинської громади знайшов на городі пенсіонерки понад тисячу кущів маку
Сьогодні, 11:22
Поліцейський офіцер Оваднівської ОТГ виявив незаконні посіви снодійного маку на городі місцевої жительки.
Про це повідомляють на сторінці "Поліцейський офіцер громади Волинської області" у Facebook.
У Володимир-Волинському районі знайшли 1170 кущів снодійного маку на присадибній ділянці за місцем проживання 69-річної місцевої жительки.
На місце події викликали слідчо-оперативну службу групу поліції з метою фіксування та проведення подальшої перевірки.
Вилучене направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.
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Про це повідомляють на сторінці "Поліцейський офіцер громади Волинської області" у Facebook.
У Володимир-Волинському районі знайшли 1170 кущів снодійного маку на присадибній ділянці за місцем проживання 69-річної місцевої жительки.
На місце події викликали слідчо-оперативну службу групу поліції з метою фіксування та проведення подальшої перевірки.
Вилучене направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.
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