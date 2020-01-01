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Офіцер волинської громади знайшов на городі пенсіонерки понад тисячу кущів маку

Офіцер волинської громади знайшов на городі пенсіонерки понад тисячу кущів маку
Поліцейський офіцер Оваднівської ОТГ виявив незаконні посіви снодійного маку на городі місцевої жительки.

Про це повідомляють на сторінці "Поліцейський офіцер громади Волинської області" у Facebook.

У Володимир-Волинському районі знайшли 1170 кущів снодійного маку на присадибній ділянці за місцем проживання 69-річної місцевої жительки.

На місце події викликали слідчо-оперативну службу групу поліції з метою фіксування та проведення подальшої перевірки.

Вилучене направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.

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Теги: офіцер громади, посіви маку, Володимир-Волинський район
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