Офіцер волинської громади знайшов на городі пенсіонерки понад тисячу кущів маку





Про це



У Володимир-Волинському районі знайшли 1170 кущів снодійного маку на присадибній ділянці за місцем проживання 69-річної місцевої жительки.



На місце події викликали слідчо-оперативну службу групу поліції з метою фіксування та проведення подальшої перевірки.



Вилучене направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейський офіцер Оваднівської ОТГ виявив незаконні посіви снодійного маку на городі місцевої жительки.Про це повідомляють на сторінці "Поліцейський офіцер громади Волинської області" у Facebook.У Володимир-Волинському районі знайшли 1170 кущів снодійного маку на присадибній ділянці за місцем проживання 69-річної місцевої жительки.На місце події викликали слідчо-оперативну службу групу поліції з метою фіксування та проведення подальшої перевірки.Вилучене направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.

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