У Луцьку списали найстаріший тролейбус, із якого пропонували зробити музей

Луцьке підприємство електротранспорту списало з балансу тролейбус, що є одним із найстаріших в Україні.Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.Депутатзазначив, що Луцьке підприємство електротранспорту хоче списати тролейбус 78-го, який є першим представником моделі «ЗиУ-682В» у Луцьку, брав участь у відкритті багатьох нових тролейбусних ліній. На базіДиректор ЛПЕвідповів, що тролейбусу – 42 роки. Він технічно несправний та не підлягає відновленню.«У нас є ще тролейбуси, які їздять по місту на 5 років старші від цього тієї ж моделі і також можуть бути музейними. Я думаю, що коли ми отримаємо нові тролейбуси, то ці 5 зможемо віддати. Цей 8 останніх років не працював, якщо так сказати простими словами, він повністю згнив і деталі навіть не можна здати на металобрухт», - сказав Пуц.Заммеранаголосив, що списання не вплине на те, що активісти хочуть відновити «рогатого» як музейний експонат, адже це можна зробити у подальшому.«Ті 5 тролейбусів – 88 і 90-го років. Тролейбус же 78-го року чудом зберігся. Я б посперечався, що відновити його неможливо, бо є практика відновлення машин в аналогічному технічному стані в інших містах приблизно за 400 тисяч», - сказав активіст та автор петиції щодо збереження тролейбуса Юрій Ліснічук. Він запропонував залишити «рогатого» як монумент на в’їзді в депо, що обійдеться у 80-100 тисяч, або ж зробити експонатом музею, і повідомив, що на сьогодні є охочі вкласти гроші у збереження тролейбуса.«Ми позиціонуємо себе як туристичне місто, тому могли б також туристам показувати цей тролейбус», - зауважив Ліснічук. Депутати вирішили підтримати списання тролейбуса, однак пів року він чекатиме на меценатів.