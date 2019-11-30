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У Луцьку хочуть захистити котів від жорстокого поводження

У Луцьку хочуть захистити котів від жорстокого поводження
Затвердили низку заходів захисту котів від жорстокого поводження на території Луцької міської територіальної громади.

Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.

Відповідно до проєкту рішення, на території громади заборонили вилов безпритульних котів за винятком:

- необхідності вжиття заходів регулювання чисельності безпритульних котів шляхом біостерилізації, здійснення вакцинації та/або з метою перевлаштування їх до нових власників із залученням представників громадських об’єднань, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

- обставин, що створюють загрозу життю, здоров’ю та безпеці людей з метою карантинування для підтвердження чи спростування антропозооносних захворювань, яке надає ветеринарний лікар відповідною письмовою довідкою.

КП «Ласка» має проводити вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки і бродячих) котів з метою повернення їх власникам та регулювання їх чисельності відповідно до вимог законодавства.

Також у Луцьку заборонили використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують котів або небезпечні для їх життя і здоров'я.


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Теги: коти, захист, Луцьк
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Коментарі 1
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Починають з котів та собачок, а закінчують автобусами та заручниками.
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