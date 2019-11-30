У Луцьку хочуть захистити котів від жорстокого поводження

Затвердили низку заходів захисту котів від жорстокого поводження на території Луцької міської територіальної громади.Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.Відповідно до проєкту рішення, на території громади заборонили вилов безпритульних котів за винятком:- необхідності вжиття заходів регулювання чисельності безпритульних котів шляхом біостерилізації, здійснення вакцинації та/або з метою перевлаштування їх до нових власників із залученням представників громадських об’єднань, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.- обставин, що створюють загрозу життю, здоров’ю та безпеці людей з метою карантинування для підтвердження чи спростування антропозооносних захворювань, яке надає ветеринарний лікар відповідною письмовою довідкою.КП «Ласка» має проводити вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки і бродячих) котів з метою повернення їх власникам та регулювання їх чисельності відповідно до вимог законодавства.Також у Луцьку заборонили використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують котів або небезпечні для їх життя і здоров'я.