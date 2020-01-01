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«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають

«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають
У поліції та СБУ прокоментували ситуацію, яку активно обговорюють у соцмережах щодо відео із затриманням луцького терориста Максима Кривоша.

На опублікованому відео видно, як Кривош з піднятими руками виходить з автобуса і стоїть біля нього кілька десятків секунд. Після до чоловіка підходять троє правоохоронців і затримують його. Окрім того, на опублікованих пізніше фото і відео можна помітити, що до автобуса підігнали БТР та чималу кількість силовиків, вибухнула шумова граната і тоді тільки почався штурм. Силовики таку затримку назвали необхідністю.

Зокрема, керівник головного управління у Волинській області Юрій Крошко повідомив, що на відео не було видно усього процесу. Зокрема, того, що і під час затримання вівся переговорний процес, який залишився поза камерами.

«Відео показує тільки автобус і терорист, тому ви не бачили, як велися переговори. Була інформація, що у нього є вибухівка. Ми мали пересвідчилися, що в нього немає дистанційного пристрою керування вибуховим. Бо в автобусі залишалися люди. Ми сканували можливість небезпеки для заручників. Тільки тоді підходили до нього», - сказав Крошко.

Керівник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков розповів, що те, що бачили на відео – це методи роботи. За його словами, у медичному одязі був насправді співробітник СБУ.

«Ця затримка була викликана професійною необхідністю», - сказав він. І додав, що БРТ під’їхав, бо “треба було перекрити автобус від можливих посягань з іншого боку».

Силовики зауважили, що це тактика дій під час таких спецоперацій.
«Методи роботи в таких моментах не завжди варто розкривати», - сказав Крошко.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають
«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають
«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають
«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають
«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають
«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають

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Теги: затримання, Луцьк, заручники, терорист, коментар, поліцейські, СБУ
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Коментарі 4
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Недоработка режесури
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Коли читалися спеціальними людьми на спеціальних пристроях думки в голові терориста, то вони перемішалися із думками президента,які Зе уклав в цю голову, і 2 хвилини пішло на їх розділення і ідентифікацію.
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Краще б мовчали. Чим більше вони говорять, тим більшими дурнями вони виглядають.
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Фіть-фіть-фіть, тьох-тьох-тьох, |
А-я-яй, ох-ох-ох...
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