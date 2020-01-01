«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають
Сьогодні, 12:26
У поліції та СБУ прокоментували ситуацію, яку активно обговорюють у соцмережах щодо відео із затриманням луцького терориста Максима Кривоша.
На опублікованому відео видно, як Кривош з піднятими руками виходить з автобуса і стоїть біля нього кілька десятків секунд. Після до чоловіка підходять троє правоохоронців і затримують його. Окрім того, на опублікованих пізніше фото і відео можна помітити, що до автобуса підігнали БТР та чималу кількість силовиків, вибухнула шумова граната і тоді тільки почався штурм. Силовики таку затримку назвали необхідністю.
Зокрема, керівник головного управління у Волинській області Юрій Крошко повідомив, що на відео не було видно усього процесу. Зокрема, того, що і під час затримання вівся переговорний процес, який залишився поза камерами.
«Відео показує тільки автобус і терорист, тому ви не бачили, як велися переговори. Була інформація, що у нього є вибухівка. Ми мали пересвідчилися, що в нього немає дистанційного пристрою керування вибуховим. Бо в автобусі залишалися люди. Ми сканували можливість небезпеки для заручників. Тільки тоді підходили до нього», - сказав Крошко.
Керівник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков розповів, що те, що бачили на відео – це методи роботи. За його словами, у медичному одязі був насправді співробітник СБУ.
«Ця затримка була викликана професійною необхідністю», - сказав він. І додав, що БРТ під’їхав, бо “треба було перекрити автобус від можливих посягань з іншого боку».
Силовики зауважили, що це тактика дій під час таких спецоперацій.
«Методи роботи в таких моментах не завжди варто розкривати», - сказав Крошко.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
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На опублікованому відео видно, як Кривош з піднятими руками виходить з автобуса і стоїть біля нього кілька десятків секунд. Після до чоловіка підходять троє правоохоронців і затримують його. Окрім того, на опублікованих пізніше фото і відео можна помітити, що до автобуса підігнали БТР та чималу кількість силовиків, вибухнула шумова граната і тоді тільки почався штурм. Силовики таку затримку назвали необхідністю.
Зокрема, керівник головного управління у Волинській області Юрій Крошко повідомив, що на відео не було видно усього процесу. Зокрема, того, що і під час затримання вівся переговорний процес, який залишився поза камерами.
«Відео показує тільки автобус і терорист, тому ви не бачили, як велися переговори. Була інформація, що у нього є вибухівка. Ми мали пересвідчилися, що в нього немає дистанційного пристрою керування вибуховим. Бо в автобусі залишалися люди. Ми сканували можливість небезпеки для заручників. Тільки тоді підходили до нього», - сказав Крошко.
Керівник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков розповів, що те, що бачили на відео – це методи роботи. За його словами, у медичному одязі був насправді співробітник СБУ.
«Ця затримка була викликана професійною необхідністю», - сказав він. І додав, що БРТ під’їхав, бо “треба було перекрити автобус від можливих посягань з іншого боку».
Силовики зауважили, що це тактика дій під час таких спецоперацій.
«Методи роботи в таких моментах не завжди варто розкривати», - сказав Крошко.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про ймовірного терориста, який захопив автобус із заручниками у Луцьку
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
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