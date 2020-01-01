У Луцьку хочуть побудувати мийку на Карпенка-Карого
Сьогодні, 20:30
У Луцьку планують побудувати автомобільну мийку на вулиці Карпенка-Карого.
Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що приватне підпрємство звернулося щодо розроблення детального плану плану території вздовж вулиці Карпенка-Карого (від вул. Лідавської до шляхопроводу на пр-ті Перемоги) з метою подальшого будівництва автомийки самообслуговування з комплексом дорожнього сервісу на Карпенка-Карого.
«У цій зоні є ще кілька ділянок, тому для загального бачення розвитку цього місця пропонують надати дозвіл на розроблення детального плану», - сказав Туз.
Депутат Павло Данильчук нагадав, що земельні ділянки структури знаходяться майже на кільці. Раніше йшлося про будівництво шляхопроводу з Конякіна на Грушевського для розвантаження від транспорту, тому попросив звернути на це увагу та врахувати при проектуванні.
У підсумку, депутати проєкт рішення не підтримали.
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Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що приватне підпрємство звернулося щодо розроблення детального плану плану території вздовж вулиці Карпенка-Карого (від вул. Лідавської до шляхопроводу на пр-ті Перемоги) з метою подальшого будівництва автомийки самообслуговування з комплексом дорожнього сервісу на Карпенка-Карого.
«У цій зоні є ще кілька ділянок, тому для загального бачення розвитку цього місця пропонують надати дозвіл на розроблення детального плану», - сказав Туз.
Депутат Павло Данильчук нагадав, що земельні ділянки структури знаходяться майже на кільці. Раніше йшлося про будівництво шляхопроводу з Конякіна на Грушевського для розвантаження від транспорту, тому попросив звернути на це увагу та врахувати при проектуванні.
У підсумку, депутати проєкт рішення не підтримали.
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