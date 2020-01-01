У Луцьку хочуть побудувати мийку на Карпенка-Карого

У Луцьку планують побудувати автомобільну мийку на вулиці Карпенка-Карого.Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що приватне підпрємство звернулося щодо розроблення детального плану плану території вздовж вулиці Карпенка-Карого (від вул. Лідавської до шляхопроводу на пр-ті Перемоги) з метою подальшого будівництва автомийки самообслуговування з комплексом дорожнього сервісу на Карпенка-Карого.«У цій зоні є ще кілька ділянок, тому для загального бачення розвитку цього місця пропонують надати дозвіл на розроблення детального плану», - сказав Туз.Депутатнагадав, що земельні ділянки структури знаходяться майже на кільці. Раніше йшлося про будівництво шляхопроводу з Конякіна на Грушевського для розвантаження від транспорту, тому попросив звернути на це увагу та врахувати при проектуванні.У підсумку, депутати проєкт рішення не підтримали.