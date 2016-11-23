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Захоплений терористом у Луцьку автобус не вийшов у рейс. ВІДЕО

Захоплений терористом у Луцьку автобус не вийшов у рейс. ВІДЕО
Автобус сполученням "Берестечко-Краснилівка" сьогодні, 22 липня, не вийшов на рейс.

Про це Суспільному розповів старший диспетчер автостанції "Луцьк-2" Віталій Бондарчук. З його слів, автобус нині перебуває у правоохоронців.

На автостанції кажуть, обстріляний транспортний засіб правоохоронці вилучили. У ньому з речовими доказами працюють криміналісти.

Пасажирам, які хотіли їхати зранку скасованим рейсом, на автостанції радять обрати інші марштури.

Суспільне намагалося зв'язатися телефоном з перевізницею та дізнатися у неї про стан водія. Коментувати захоплення жінка відмовилася.

"Інформації я не даю. Звертайтеся у правоохоронні органи. До побачення", - сказала власниця автобуса Наталія Приходько.

На автостанцію у Луцьку пасажирка Світлана прийшла, щоб забрати передачу із Берестечка. Вона розповіла, що сьогодні дзвонила до водія захопленого автобуса "Берестечко-Краснилівка".

"На скільки я знаю із ним все нормально, усі шоковані", - каже Світлана Корнійчук.

Решта рейсів з автостанції рушають за графіком. Як розповіли Суспільному колеги захопленого напередодні кермувальника автобуса, усі досі налякані вчорашньою ситуацією.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.


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Теги: заручники, автобус, Луцьк, рейс, водій, автостанція
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