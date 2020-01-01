Повідомили, як луцький терорист сконтактував із Зеленським

, який у Луцьку захопив автобус із 13 заручниками, спілкувався із президентом Українителефоном, який йому передали правоохоронці.Про це під час брифінгу повідомили волинські силовики.Зокрема, керівник поліції Волиніповідомив, що перший заступник Голови Національної поліції України передав терористу телефон для розмови із Зеленським у момент, коли приносив до автобуса воду для заручників.У результаті цієї розмови, переконує Крошко, Максим Кривош відпустив трьох заручників – літню жінку, вагітну жінку та хлопця-підлітка.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.