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Повідомили, як луцький терорист сконтактував із Зеленським

Повідомили, як луцький терорист сконтактував із Зеленським
Максим Кривош, який у Луцьку захопив автобус із 13 заручниками, спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським телефоном, який йому передали правоохоронці.

Про це під час брифінгу повідомили волинські силовики.

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Зокрема, керівник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що перший заступник Голови Національної поліції України передав терористу телефон для розмови із Зеленським у момент, коли приносив до автобуса воду для заручників.

У результаті цієї розмови, переконує Крошко, Максим Кривош відпустив трьох заручників – літню жінку, вагітну жінку та хлопця-підлітка.

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Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Теги: терорист, заручники, Луцьк, Максим Кривош, Володимир Зеленський
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Коментарі 3
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От якби сепарам такий чудо - телефон підсунути!
Здалися б за 7-10 хвилин!
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От якби сепарам такий чудо - телефон підсунути!
Здалися б за 7-10 хвилин!
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Тепер можна і з Путіним говорити про капітуляцію. І навіть за Кубань спробувати.
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