Повідомили, як луцький терорист сконтактував із Зеленським
Сьогодні, 12:47
Максим Кривош, який у Луцьку захопив автобус із 13 заручниками, спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським телефоном, який йому передали правоохоронці.
Про це під час брифінгу повідомили волинські силовики.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зеленський виконав вимогу луцького терориста. ВІДЕО
Зокрема, керівник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що перший заступник Голови Національної поліції України передав терористу телефон для розмови із Зеленським у момент, коли приносив до автобуса воду для заручників.
У результаті цієї розмови, переконує Крошко, Максим Кривош відпустив трьох заручників – літню жінку, вагітну жінку та хлопця-підлітка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Ми говорили 7 – 10 хвилин»: Зеленський розповів про перемовини з луцьким терористом Максимом Кривошем. ВІДЕО
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час брифінгу повідомили волинські силовики.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зеленський виконав вимогу луцького терориста. ВІДЕО
Зокрема, керівник поліції Волині Юрій Крошко повідомив, що перший заступник Голови Національної поліції України передав терористу телефон для розмови із Зеленським у момент, коли приносив до автобуса воду для заручників.
У результаті цієї розмови, переконує Крошко, Максим Кривош відпустив трьох заручників – літню жінку, вагітну жінку та хлопця-підлітка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Ми говорили 7 – 10 хвилин»: Зеленський розповів про перемовини з луцьким терористом Максимом Кривошем. ВІДЕО
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчився у духовній семінарії та був ватажком банди: що пише у своїй книзі терорист з Театрального майдану
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
Останні новини
Повідомили, як луцький терорист сконтактував із Зеленським
Сьогодні, 12:47
«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають
Сьогодні, 12:26
Захоплений терористом у Луцьку автобус не вийшов у рейс. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
Здалися б за 7-10 хвилин!
Здалися б за 7-10 хвилин!