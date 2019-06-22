Дві луцькі вулиці можуть відремонтувати в рамках «Великого будівництва»

У Луцьку дві вулиці можуть відремонтувати відповідно до програми президента «Велике будівництво».Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.Директор департаменту ЖКГрозповів, що проспект Соборності від шляхопроводу на Перемоги до вулиці Чорновола, а також проспект Відродження від Рівненської до вулиці Архітектора Метельницького можуть включити у перелік об’єктів, які відремонтують в рамках «Великого будівництва».«Є можливість взяти участь у програмі «Велике будівництво». Ми уже подали в перелік вулиці Ківерцівську, Дубнівську і, можливо, буде фінансування ще цих двох об’єктів», - повідомив Осіюк.