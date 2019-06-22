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Дві луцькі вулиці можуть відремонтувати в рамках «Великого будівництва»

Дві луцькі вулиці можуть відремонтувати в рамках «Великого будівництва»
У Луцьку дві вулиці можуть відремонтувати відповідно до програми президента «Велике будівництво».

Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.

Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що проспект Соборності від шляхопроводу на Перемоги до вулиці Чорновола, а також проспект Відродження від Рівненської до вулиці Архітектора Метельницького можуть включити у перелік об’єктів, які відремонтують в рамках «Великого будівництва».

«Є можливість взяти участь у програмі «Велике будівництво». Ми уже подали в перелік вулиці Ківерцівську, Дубнівську і, можливо, буде фінансування ще цих двох об’єктів», - повідомив Осіюк.

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Теги: Луцьк, ремонт вулиці, Велике будівництво
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Коментарі 1
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Цікаво, як це просп. Відродження можна ремонтувати від вул Рівненської до вул Метельницького (район 7 школи)? Або є ще інша вул. Метелтницького? Відремонтуйте хоча б від перехрестя Рівненської до базарчика біля Лучеська, бо там такі горби, як на атракціонах
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