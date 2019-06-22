Дві луцькі вулиці можуть відремонтувати в рамках «Великого будівництва»
Сьогодні, 12:53
У Луцьку дві вулиці можуть відремонтувати відповідно до програми президента «Велике будівництво».
Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що проспект Соборності від шляхопроводу на Перемоги до вулиці Чорновола, а також проспект Відродження від Рівненської до вулиці Архітектора Метельницького можуть включити у перелік об’єктів, які відремонтують в рамках «Великого будівництва».
«Є можливість взяти участь у програмі «Велике будівництво». Ми уже подали в перелік вулиці Ківерцівську, Дубнівську і, можливо, буде фінансування ще цих двох об’єктів», - повідомив Осіюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що проспект Соборності від шляхопроводу на Перемоги до вулиці Чорновола, а також проспект Відродження від Рівненської до вулиці Архітектора Метельницького можуть включити у перелік об’єктів, які відремонтують в рамках «Великого будівництва».
«Є можливість взяти участь у програмі «Велике будівництво». Ми уже подали в перелік вулиці Ківерцівську, Дубнівську і, можливо, буде фінансування ще цих двох об’єктів», - повідомив Осіюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Цікаво, як це просп. Відродження можна ремонтувати від вул Рівненської до вул Метельницького (район 7 школи)? Або є ще інша вул. Метелтницького? Відремонтуйте хоча б від перехрестя Рівненської до базарчика біля Лучеська, бо там такі горби, як на атракціонах
Останні новини
Чому до терориста в Луцьк приїхав Аваков, а не Баканов
Сьогодні, 13:15
Дві луцькі вулиці можуть відремонтувати в рамках «Великого будівництва»
Сьогодні, 12:53
Повідомили, як луцький терорист сконтактував із Зеленським
Сьогодні, 12:47
«Ця затримка викликана професійною необхідністю»: силовики прокоментували, чому терорист «чекав», поки його затримають
Сьогодні, 12:26