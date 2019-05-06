У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Сьогодні, 13:00
У Луцьку змінили норматив площі на особу під час відвідування богослужінь на час карантину, а також дозволили роботу кінотеатрів.
Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.
В.о начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський розповів, що до міської ради неодноразово зверталися віряни та очільники релігійних конфесій щодо послаблення карантинних заходів. Тож вирішили дозволити проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрах площі будівлі чи території, а не 10-ти як було раніше, із дотриманням фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра.
Депутат Ігор Поліщук додав, що нещодавно відбулася зустріч із представниками бізнесу. Кінотеатри зачинені з початку карантину, тож постраждали чи не найбільше. Тому в місті вирішили дозволити роботу кінотеатрів із дотриманням необхідних епідеміологічних заходів.
«Сьогодні літо, немає гучних прем’єр, що можуть спричинити заповнення залів. До того ж, є вимога заповняти не більше половини залу. Тому вирішили відновити роботу кінотеатрів», - сказав Поліщук.
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Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.
В.о начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський розповів, що до міської ради неодноразово зверталися віряни та очільники релігійних конфесій щодо послаблення карантинних заходів. Тож вирішили дозволити проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрах площі будівлі чи території, а не 10-ти як було раніше, із дотриманням фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра.
Депутат Ігор Поліщук додав, що нещодавно відбулася зустріч із представниками бізнесу. Кінотеатри зачинені з початку карантину, тож постраждали чи не найбільше. Тому в місті вирішили дозволити роботу кінотеатрів із дотриманням необхідних епідеміологічних заходів.
«Сьогодні літо, немає гучних прем’єр, що можуть спричинити заповнення залів. До того ж, є вимога заповняти не більше половини залу. Тому вирішили відновити роботу кінотеатрів», - сказав Поліщук.
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