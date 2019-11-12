Відбувся перший допит Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками у Луцьку

У ніч на 22 липня силовики здійснили перший допит, якого затримали за захоплення 13 заручників в автобусі у центрі Луцька.Про це повідомив під час брифінгу начальник Управління Служби безпеки України у Волинській областіНа запитання журналістів про те, чи співпрацює затриманий зі слідством, Павло Данюков відповів: «Про співпрацю зі слідством мова не йшла, йому задавалися чіткі питання. Ми мали з'ясувати його спільників, наявність інших вибухових пристроїв. Тому з другого-третього допиту буде зрозуміло його поведінку. Поки що нормальна, поки говорить", - повідомив Данюков.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.