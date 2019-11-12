Відбувся перший допит Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками у Луцьку
Сьогодні, 14:00
У ніч на 22 липня силовики здійснили перший допит Максима Кривоша, якого затримали за захоплення 13 заручників в автобусі у центрі Луцька.
Про це повідомив під час брифінгу начальник Управління Служби безпеки України у Волинській області Павло Данюков.
На запитання журналістів про те, чи співпрацює затриманий зі слідством, Павло Данюков відповів: «Про співпрацю зі слідством мова не йшла, йому задавалися чіткі питання. Ми мали з'ясувати його спільників, наявність інших вибухових пристроїв. Тому з другого-третього допиту буде зрозуміло його поведінку. Поки що нормальна, поки говорить", - повідомив Данюков.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
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Про це повідомив під час брифінгу начальник Управління Служби безпеки України у Волинській області Павло Данюков.
На запитання журналістів про те, чи співпрацює затриманий зі слідством, Павло Данюков відповів: «Про співпрацю зі слідством мова не йшла, йому задавалися чіткі питання. Ми мали з'ясувати його спільників, наявність інших вибухових пристроїв. Тому з другого-третього допиту буде зрозуміло його поведінку. Поки що нормальна, поки говорить", - повідомив Данюков.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
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ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про ймовірного терориста, який захопив автобус із заручниками у Луцьку
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.
Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.
Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.
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