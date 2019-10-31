Гостював у Луцьку: розшукують безвісти зниклого 40-річного волинянина
Сьогодні, 14:19
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 40-річного Богдана Володимировича Пирожка, жителя села Коритниця Локачинського району.
Зазначається, що він 16 липня цього року перебував у Луцьку на вулиці Софії Ковалевської. Чоловік вийшов з дому, де гостював, та на даний час його місцезнаходження невідоме. Зв’язку із зниклим не має, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 186 см, худощавої тілобудови, русяве волосся.
Особливі прикмети: на правій лопатці є шрам.
Був одягнений: куртка чорного кольору, футболка бордового кольору, спортивні штани сірого кольору, кросівки чорного кольору з червоними вставками, шкіряна сумка через плече чорного кольору.
Поліція звертається до усіх, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, невідкладно телефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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Зазначається, що він 16 липня цього року перебував у Луцьку на вулиці Софії Ковалевської. Чоловік вийшов з дому, де гостював, та на даний час його місцезнаходження невідоме. Зв’язку із зниклим не має, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 186 см, худощавої тілобудови, русяве волосся.
Особливі прикмети: на правій лопатці є шрам.
Був одягнений: куртка чорного кольору, футболка бордового кольору, спортивні штани сірого кольору, кросівки чорного кольору з червоними вставками, шкіряна сумка через плече чорного кольору.
Поліція звертається до усіх, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, невідкладно телефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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