Гостював у Луцьку: розшукують безвісти зниклого 40-річного волинянина

Поліцейські розшукують безвісти зниклого 40-річного, жителя села Коритниця Локачинського району.Зазначається, що він 16 липня цього року перебував у Луцьку на вулиці Софії Ковалевської. Чоловік вийшов з дому, де гостював, та на даний час його місцезнаходження невідоме. Зв’язку із зниклим не має, - пише ГУНП у Волинській області.на вигляд 40 років, зріст 186 см, худощавої тілобудови, русяве волосся.: на правій лопатці є шрам.куртка чорного кольору, футболка бордового кольору, спортивні штани сірого кольору, кросівки чорного кольору з червоними вставками, шкіряна сумка через плече чорного кольору.Поліція звертається до усіх, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, невідкладно телефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.