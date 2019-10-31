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Гостював у Луцьку: розшукують безвісти зниклого 40-річного волинянина

Гостював у Луцьку: розшукують безвісти зниклого 40-річного волинянина
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 40-річного Богдана Володимировича Пирожка, жителя села Коритниця Локачинського району.

Зазначається, що він 16 липня цього року перебував у Луцьку на вулиці Софії Ковалевської. Чоловік вийшов з дому, де гостював, та на даний час його місцезнаходження невідоме. Зв’язку із зниклим не має, - пише ГУНП у Волинській області.

Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 186 см, худощавої тілобудови, русяве волосся.

Особливі прикмети: на правій лопатці є шрам.

Був одягнений: куртка чорного кольору, футболка бордового кольору, спортивні штани сірого кольору, кросівки чорного кольору з червоними вставками, шкіряна сумка через плече чорного кольору.

Поліція звертається до усіх, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, невідкладно телефонувати за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.


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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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