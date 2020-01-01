вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» розігрують велосипеди для родин*

У ТРЦ «ПортCity» розігрують велосипеди для родин*
У ТРЦ "ПортCity" розігрують 3-ти комплекти велосипедів для родини.

Про це повідомляють в адміністрації закладу.

Щоб взяти участь у розіграші 3-х комплектів велосипедів для родин, потрібно з 17 червня по 15 серпня робити покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 200 гривень, вказувати своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускати його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.

Оголошення результатів розіграшу відбудеться 16 серпня о 17:00.

Розігрується 3 комплекти (2 дорослих + 1 дитячий) велосипедів для 3-х родин.

Зауважують, присутність на розіграші обов'язкова і просять не забути взяти з собою документи, що посвідчують особу.

"Найкращий сімейний відпочинок на власних велосипедах чекає саме на Вас! Нехай щастить!", - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розіграш, портcity, велосипеди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку медики врятували від ампутації ногу 10-річного хлопчика
Сьогодні, 17:40
У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У ТРЦ «ПортCity» розігрують велосипеди для родин*
Сьогодні, 17:00
У Луцьку організація християн-баптистів зведе будинки сімейного типу для дітей
Сьогодні, 16:50
Вперше у луцькій лікарні 21-річній дівчині видалили хвору селезінку без розрізу
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
У «ПортCity» розігрують комплекти велосипедів для родини* У «ПортCity» розігрують комплекти велосипедів для родини*
19 червень, 16:46
У ТРЦ «ПортCity» розігрують 9 велосипедів* У ТРЦ «ПортCity» розігрують 9 велосипедів*
06 липень, 09:52
«Велодню бути»: у ТРЦ ПортCity розігрують 9 велосипедів* «Велодню бути»: у ТРЦ ПортCity розігрують 9 велосипедів*
01 липень, 11:10
Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море* Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*
15 лютий, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку медики врятували від ампутації ногу 10-річного хлопчика
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
У ТРЦ «ПортCity» розігрують велосипеди для родин*
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку організація християн-баптистів зведе будинки сімейного типу для дітей
Сьогодні, 16:50
 0
Вперше у луцькій лікарні 21-річній дівчині видалили хвору селезінку без розрізу
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8