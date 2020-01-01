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У Луцьк приїхали байкери з «Мотопробігу єдності». ФОТО

У Луцьк приїхали байкери з «Мотопробігу єдності». ФОТО
На Театральний майдан у Луцьку приїхали учасники «Мотопробігу єдності» – байкери з усієї України, які їдуть з Ужгорода до Запоріжжя.

Акція стартувала в Ужгороді 20 липня, а сьогодні, 22 липня, мотоциклісти приїхали до Луцька.

Учасники мотопробігу зауважують, що він присвячений єдності моторуху та єдності держави. На шляху байкарів – 54 міста України.

Байкери мають намір відвідати місто Маріуполь та вирушити до міста Чонгар, де вони передадуть прапор кримськотатарського народу як знак того, що Крим був і є українським.

Мета мотопробігу – провезти прапор України через всю країну.

Байкер Олександр із позивним «Дід» розповів, що сумарна протяжність маршруту – 6 тисяч кілометрів. Звісно, не усі здолають його від початку до кінця, дехто залишатиметься у певних містах, а дехто – навпаки приєднуватиметься.

У Луцьк приїхали байкери з «Мотопробігу єдності». ФОТО
У Луцьк приїхали байкери з «Мотопробігу єдності». ФОТО
У Луцьк приїхали байкери з «Мотопробігу єдності». ФОТО


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Теги: Луцьк, байкери, акція
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