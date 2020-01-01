У Луцьк приїхали байкери з «Мотопробігу єдності». ФОТО
Сьогодні, 14:33
На Театральний майдан у Луцьку приїхали учасники «Мотопробігу єдності» – байкери з усієї України, які їдуть з Ужгорода до Запоріжжя.
Акція стартувала в Ужгороді 20 липня, а сьогодні, 22 липня, мотоциклісти приїхали до Луцька.
Учасники мотопробігу зауважують, що він присвячений єдності моторуху та єдності держави. На шляху байкарів – 54 міста України.
Байкери мають намір відвідати місто Маріуполь та вирушити до міста Чонгар, де вони передадуть прапор кримськотатарського народу як знак того, що Крим був і є українським.
Мета мотопробігу – провезти прапор України через всю країну.
Байкер Олександр із позивним «Дід» розповів, що сумарна протяжність маршруту – 6 тисяч кілометрів. Звісно, не усі здолають його від початку до кінця, дехто залишатиметься у певних містах, а дехто – навпаки приєднуватиметься.
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Акція стартувала в Ужгороді 20 липня, а сьогодні, 22 липня, мотоциклісти приїхали до Луцька.
Учасники мотопробігу зауважують, що він присвячений єдності моторуху та єдності держави. На шляху байкарів – 54 міста України.
Байкери мають намір відвідати місто Маріуполь та вирушити до міста Чонгар, де вони передадуть прапор кримськотатарського народу як знак того, що Крим був і є українським.
Мета мотопробігу – провезти прапор України через всю країну.
Байкер Олександр із позивним «Дід» розповів, що сумарна протяжність маршруту – 6 тисяч кілометрів. Звісно, не усі здолають його від початку до кінця, дехто залишатиметься у певних містах, а дехто – навпаки приєднуватиметься.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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