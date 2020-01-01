У Луцьк приїхали байкери з «Мотопробігу єдності». ФОТО

На Театральний майдан у Луцьку приїхали учасники «Мотопробігу єдності» – байкери з усієї України, які їдуть з Ужгорода до Запоріжжя.Акція стартувала в Ужгороді 20 липня, а сьогодні, 22 липня, мотоциклісти приїхали до Луцька.Учасники мотопробігу зауважують, що він присвячений єдності моторуху та єдності держави. На шляху байкарів – 54 міста України.Байкери мають намір відвідати місто Маріуполь та вирушити до міста Чонгар, де вони передадуть прапор кримськотатарського народу як знак того, що Крим був і є українським.Мета мотопробігу – провезти прапор України через всю країну.Байкеріз позивним «Дід» розповів, що сумарна протяжність маршруту – 6 тисяч кілометрів. Звісно, не усі здолають його від початку до кінця, дехто залишатиметься у певних містах, а дехто – навпаки приєднуватиметься.