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В Україні продовжили карантин до кінця літа

В Україні продовжили карантин до кінця літа
Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 22 липня, повідомляє "УП".

"Сьогодні в нас на порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що адаптивний підхід на регіональному рівні довів свою ефективність і дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні.

Рішення на засіданні ухвалили одностайно.

Глава МОЗ Максим Степанов на нараді у президента також повідомив, що нові норми проведення карантину гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності.

Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.

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Теги: карантин, продовження, уряд, Україна
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