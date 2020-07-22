В Україні продовжили карантин до кінця літа
Сьогодні, 14:40
Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 22 липня, повідомляє "УП".
"Сьогодні в нас на порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що адаптивний підхід на регіональному рівні довів свою ефективність і дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні.
Рішення на засіданні ухвалили одностайно.
Глава МОЗ Максим Степанов на нараді у президента також повідомив, що нові норми проведення карантину гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності.
Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 22 липня, повідомляє "УП".
"Сьогодні в нас на порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що адаптивний підхід на регіональному рівні довів свою ефективність і дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні.
Рішення на засіданні ухвалили одностайно.
Глава МОЗ Максим Степанов на нараді у президента також повідомив, що нові норми проведення карантину гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності.
Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Депутатка Алла Надточій розповіла, чому у деяких лучан посеред літа з’явився борг за опалення
Сьогодні, 14:45
В Україні продовжили карантин до кінця літа
Сьогодні, 14:40
У Луцьк приїхали байкери з «Мотопробігу єдності». ФОТО
Сьогодні, 14:33