В Україні продовжили карантин до кінця літа





Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 22 липня, повідомляє



"Сьогодні в нас на порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Він зазначив, що адаптивний підхід на регіональному рівні довів свою ефективність і дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні.



Рішення на засіданні ухвалили одностайно.



Глава МОЗ Максим Степанов на нараді у президента також повідомив, що нові норми проведення карантину гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності.



Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 22 липня, повідомляє "УП" "Сьогодні в нас на порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня", - сказав прем'єр-міністрВін зазначив, що адаптивний підхід на регіональному рівні довів свою ефективність і дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні.Рішення на засіданні ухвалили одностайно.Глава МОЗна нараді у президента також повідомив, що нові норми проведення карантину гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності.Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.

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