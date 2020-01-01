Депутатка Алла Надточій розповіла, чому у деяких лучан посеред літа з’явився борг за опалення

Лучани почали отримувати квитанції, в яких посеред літа з’явився борг за теплопостачання. Хоча, кажуть, усе сплатили вчасно.Із такими питаннями люди почали звертатися до депутатки Луцької міської ради та представниці Громадянського Руху «СВІДОМІ». Хтось говорив про невеликі суми, а в деяких споживачів ця сума сягає кількох тисяч гривень, - пишеВідтак Алла Надточій, переглянувши власні платіжки, з’ясувала, що такі перерахунки – результат реформи в житлово-комунальній галузі. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.«Так, я з Громадянським Рухом «СВІДОМІ» вже робили зустрічі з «Луцькводоканалом», де отримали чіткі роз’яснення про те, як зміняться платіжки лучан, чому збільшиться їхня кількість та строк за різні послуги від водоканалу. Сьогодні ми спостерігаємо за схожими змінами в ДКП «Луцьктепло». У правилах постачання гарячої води повинні бути роз’єднанні вихідні дані по оплаті за теплопостачання та гарячу воду. До 30 червня таке розмежування відбувалося через місцевий обчислювальний центр, а тепер це буде робити відповідне програмне забезпечення «Луцьктепла». Ця програма запрацювала з липня, і в тих помешканнях, де була заборгованість за гарячу воду станом на 30 червня, сформувалися борги з опалення», – зазначила вона.Детальніше про ситуацію розповіли в пресслужбі «Луцьктепла»:«З 1 січня 2020 року, часу переходу на нову систему розрахунків, у нас борги сумувалися в окрему графу. Споживачі часто зверталися до нас з проханням розбити ці борги, як це було раніше: борг за гарячу воду і борг за централізоване опалення. Відповідно, з поточного місяця система штучно розбила ті борги за гарячу воду і за опалення. І виникла ситуація, що суми не завжди відображають дійсність. Відтак це одна з причин появи боргу за централізоване опалення».Проте є ще одна причина – невчасне подання показників лічильників. Особливо це стосується будинків з даховими котельнями, де є будинковий лічильник тепла і ще в кожного – квартирний лічильник тепла.«Частина споживачів не подала свої показання, і, власне, зараз система розбила цю різницю між показником будинкового лічильника і показниками, які подали споживачі. Відповідно, виставлені нарахування тим, хто ті показання не передав. Раніше це робилося в жовтні, а тепер це зробили в червні, відтак це відобразилося у липневих квитанціях», – пояснили в пресслужбі «Луцьктепла».Аби вирішити таке питання, на підприємстві радять передусім зареєструватися в «Особистому кабінеті», адже там чітко висвітлена інформація про нарахування.Своєю чергою для чіткішого розуміння того, як мають працювати правила постачання гарячої води та який вигляд мають мати платіжки, Громадянський Рух «СВІДОМІ» незабаром організує круглий стіл з представниками ДКП «Луцьктепло» та головами ОСББ, де говоритимуть про це більш детально.