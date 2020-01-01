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У сина померлого волинського атовця – день народження: волонтери просять привітати дитину

У сина померлого волинського атовця – день народження: волонтери просять привітати дитину
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Сьогодні святкує 7 років Назар Доманський. Хлопчик – менший син Доманського Олега Сергійовича, учасника АТО, призваного ще у першій хвилі мобілізації. Чоловік служив у 51-шій ОМБр, у 3 мехбатальйоні, безпосередньо у зоні АТО провів усе літо 2014 року, брав участь у боях під Волновахою, у Рубіжному та Лисичанську. Про ті події дружині майже нічого не розповідав. По поверненню додому Олегу поставили діагноз гіпертонія 2-ої стадії, і 15 червня 2019 року 35-літній чоловік помер у лікарні Нововолинська. А після втрати годувальника родини дружина Наталя збиває всі пороги, аби домогтися хоч якоїсь допомоги чи статусу сім’ї померлого учасника АТО, та, на превеликий жаль, навіть після трьох листів-звернень довідку про те, де чоловік проходив службу, військова частина так і не надала.

Син Героя Назар нещодавно закінчив 1 клас. У майбутньому мріє стати відомим гонщиком. А ще хлопчик каже, що дуже хоче об’їхати весь світ коли виросте, щоправда за кордоном ще жодного разу не був. Назарко любить мультфільм "Фіксики".

Авторитетом для хлопчика є татусь. Він все старається бути схожим на нього. Не було б такого дня коли б він його не згадував. На все життя дитині закарбувались їхні прогулянки, а також ті місця де вони разом бували. Тому взявши обов’язок татуся допомагати мамі він вже добре з цим справляється. Часто помагає і по кухні, а його фірмовою стравою є ранкові бутерброди.

Зробити сюрприз Назару може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.

Інформація для благодійників: Назар Доманський – 7 років (22.07.2013). м. Нововолинськ. Зріст: 126; Розмір взуття: 34.

Реквізити для допомоги: 5168-7573-6057-6476 (Доманська Наталія Євгеніївна, ПриватБанк).

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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