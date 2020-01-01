У сина померлого волинського атовця – день народження: волонтери просять привітати дитину
Сьогодні, 15:15
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Сьогодні святкує 7 років Назар Доманський. Хлопчик – менший син Доманського Олега Сергійовича, учасника АТО, призваного ще у першій хвилі мобілізації. Чоловік служив у 51-шій ОМБр, у 3 мехбатальйоні, безпосередньо у зоні АТО провів усе літо 2014 року, брав участь у боях під Волновахою, у Рубіжному та Лисичанську. Про ті події дружині майже нічого не розповідав. По поверненню додому Олегу поставили діагноз гіпертонія 2-ої стадії, і 15 червня 2019 року 35-літній чоловік помер у лікарні Нововолинська. А після втрати годувальника родини дружина Наталя збиває всі пороги, аби домогтися хоч якоїсь допомоги чи статусу сім’ї померлого учасника АТО, та, на превеликий жаль, навіть після трьох листів-звернень довідку про те, де чоловік проходив службу, військова частина так і не надала.
Син Героя Назар нещодавно закінчив 1 клас. У майбутньому мріє стати відомим гонщиком. А ще хлопчик каже, що дуже хоче об’їхати весь світ коли виросте, щоправда за кордоном ще жодного разу не був. Назарко любить мультфільм "Фіксики".
Авторитетом для хлопчика є татусь. Він все старається бути схожим на нього. Не було б такого дня коли б він його не згадував. На все життя дитині закарбувались їхні прогулянки, а також ті місця де вони разом бували. Тому взявши обов’язок татуся допомагати мамі він вже добре з цим справляється. Часто помагає і по кухні, а його фірмовою стравою є ранкові бутерброди.
Зробити сюрприз Назару може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.
Інформація для благодійників: Назар Доманський – 7 років (22.07.2013). м. Нововолинськ. Зріст: 126; Розмір взуття: 34.
Реквізити для допомоги: 5168-7573-6057-6476 (Доманська Наталія Євгеніївна, ПриватБанк).
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Сьогодні святкує 7 років Назар Доманський. Хлопчик – менший син Доманського Олега Сергійовича, учасника АТО, призваного ще у першій хвилі мобілізації. Чоловік служив у 51-шій ОМБр, у 3 мехбатальйоні, безпосередньо у зоні АТО провів усе літо 2014 року, брав участь у боях під Волновахою, у Рубіжному та Лисичанську. Про ті події дружині майже нічого не розповідав. По поверненню додому Олегу поставили діагноз гіпертонія 2-ої стадії, і 15 червня 2019 року 35-літній чоловік помер у лікарні Нововолинська. А після втрати годувальника родини дружина Наталя збиває всі пороги, аби домогтися хоч якоїсь допомоги чи статусу сім’ї померлого учасника АТО, та, на превеликий жаль, навіть після трьох листів-звернень довідку про те, де чоловік проходив службу, військова частина так і не надала.
Син Героя Назар нещодавно закінчив 1 клас. У майбутньому мріє стати відомим гонщиком. А ще хлопчик каже, що дуже хоче об’їхати весь світ коли виросте, щоправда за кордоном ще жодного разу не був. Назарко любить мультфільм "Фіксики".
Авторитетом для хлопчика є татусь. Він все старається бути схожим на нього. Не було б такого дня коли б він його не згадував. На все життя дитині закарбувались їхні прогулянки, а також ті місця де вони разом бували. Тому взявши обов’язок татуся допомагати мамі він вже добре з цим справляється. Часто помагає і по кухні, а його фірмовою стравою є ранкові бутерброди.
Зробити сюрприз Назару може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.
Інформація для благодійників: Назар Доманський – 7 років (22.07.2013). м. Нововолинськ. Зріст: 126; Розмір взуття: 34.
Реквізити для допомоги: 5168-7573-6057-6476 (Доманська Наталія Євгеніївна, ПриватБанк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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