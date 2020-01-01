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Судитимуть уродженця Волині, який 20 років тому вбив людину, прив'язавши до дерева

Судитимуть уродженця Волині, який 20 років тому вбив людину, прив'язавши до дерева
Громадянина Ізраїлю на Волині судитимуть за вчинення у липні 1994 року вбивства з особливою жорстокістю.

Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи на території Польщі, за попередньою змовою з двома іншими особами вчинив розбійний напад на громадянина України, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Вони відібрали у потерпілого автомобіль, який згодом продали, його ж самого вивезли у ліс, де у безлюдному місці прив’язали до дерева й залишили, позбавивши можливості звільнитись. Чоловік помер, страждаючи, від виснаження організму.

Двоє чоловіків ще у 1996 році були засуджені за вчинення цього злочину й уже відбули покарання. Третій спільник виїхав з України в Ізраїль та перебував у розшуку з 1995 року. За цей час прокуратура неодноразово зверталася до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про його видачу (екстрадицію), які, на жаль, не були задоволені.

За кордоном він встиг отримати нове громадянство, одружитися і от через понад два десятки років вирішив навідатися до родичів в Україну, де його і затримали.

Підозрюваний перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом. Покарання, яке йому загрожує – аж до довічного позбавлення волі.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: вбивство, суд, Волинь
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