Судитимуть уродженця Волині, який 20 років тому вбив людину, прив'язавши до дерева
Сьогодні, 15:39
Громадянина Ізраїлю на Волині судитимуть за вчинення у липні 1994 року вбивства з особливою жорстокістю.
Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи на території Польщі, за попередньою змовою з двома іншими особами вчинив розбійний напад на громадянина України, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Вони відібрали у потерпілого автомобіль, який згодом продали, його ж самого вивезли у ліс, де у безлюдному місці прив’язали до дерева й залишили, позбавивши можливості звільнитись. Чоловік помер, страждаючи, від виснаження організму.
Двоє чоловіків ще у 1996 році були засуджені за вчинення цього злочину й уже відбули покарання. Третій спільник виїхав з України в Ізраїль та перебував у розшуку з 1995 року. За цей час прокуратура неодноразово зверталася до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про його видачу (екстрадицію), які, на жаль, не були задоволені.
За кордоном він встиг отримати нове громадянство, одружитися і от через понад два десятки років вирішив навідатися до родичів в Україну, де його і затримали.
Підозрюваний перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом. Покарання, яке йому загрожує – аж до довічного позбавлення волі.
Головне фото – ілюстративне.
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Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи на території Польщі, за попередньою змовою з двома іншими особами вчинив розбійний напад на громадянина України, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Вони відібрали у потерпілого автомобіль, який згодом продали, його ж самого вивезли у ліс, де у безлюдному місці прив’язали до дерева й залишили, позбавивши можливості звільнитись. Чоловік помер, страждаючи, від виснаження організму.
Двоє чоловіків ще у 1996 році були засуджені за вчинення цього злочину й уже відбули покарання. Третій спільник виїхав з України в Ізраїль та перебував у розшуку з 1995 року. За цей час прокуратура неодноразово зверталася до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про його видачу (екстрадицію), які, на жаль, не були задоволені.
За кордоном він встиг отримати нове громадянство, одружитися і от через понад два десятки років вирішив навідатися до родичів в Україну, де його і затримали.
Підозрюваний перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом. Покарання, яке йому загрожує – аж до довічного позбавлення волі.
Головне фото – ілюстративне.
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