Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО

Володимир Зеленський оголосив про те, що Державна архітектурно-будівельна інспекція буде ліквідована через її "монополізм" на ринку будівництва. Мовляв, чиновники у сфері будівництва “набудували хмарочос” із корупційних схем.



Про це



22 липня Михеїл Саакашвілі з Офісу простих рішень та результатів презентував пропозиції щодо майбутнього сфери контролю над будівництвом в Україні.



Так, головним мотивом виступу посадовця було послаблення нагляду держави над будівницвтом, адже це, на думку Саакашвілі, заважає нормально працювати бізнесу.



"В світовій практиці найефективніше контролюй здійснюється третіми особами, а не державою", - пояснив він.



Зокрема, пропонується створити в містах спеціальні органи, які видаватимуть дозволи на будівництво, а Генеральний план розвитку території виключити з процедури погодження будівництва і водночас зробити його максимально доступним для громадян.



Щодо загального контролю, то на об'єктах рівня СС2 і СС3, його мають здійснювати акредитовані особи. І лише на об'єкти підвищеної небезпеки повноваження контролю поширюватимуться на представників влади. А от об'єкти самочинного будівництва — на контролі органів місцевого самоврядування.



Водночас згадані акредитовані особи мають бути під наглядом держави.



Також пропонується при будівнцтві об'єктів СС1 виключити з процедури затвердження містобудівний контроль. "Це не справа держави здійснювати контроль на цих об'єктах", - сказав Саакашвілі.



Крім того, піднімали тему громадського контролю на будівництві. Оскільки аферисти часто використовують цей механізм для вимагання грошей з забудоваників, для громадського контролю залишають: незаконне будівництво та порушення висотної забудови.



Ще одна важлива новація: щоб забудовник не втрачав 3-6 місяців всі технічні умови на підлкючення, кірм газифікації, можна отримати до введення об'єкта в експлуатацію. Мовляв, бізнес таким чином швидше здаватиме новобудови.



Довідка



В Україні діє категоризація складності об’єктів будівництва. Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається відповідно до п. 5.1 чинного ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У березні 2020 року Президент Україниоголосив про те, що Державна архітектурно-будівельна інспекція буде ліквідована через її "монополізм" на ринку будівництва. Мовляв, чиновники у сфері будівництва “набудували хмарочос” із корупційних схем.Про це пише "Т1".22 липняз Офісу простих рішень та результатів презентував пропозиції щодо майбутнього сфери контролю над будівництвом в Україні.Так, головним мотивом виступу посадовця було послаблення нагляду держави над будівницвтом, адже це, на думку Саакашвілі, заважає нормально працювати бізнесу."В світовій практиці найефективніше контролюй здійснюється третіми особами, а не державою", - пояснив він.Зокрема, пропонується створити в містах спеціальні органи, які видаватимуть дозволи на будівництво, а Генеральний план розвитку території виключити з процедури погодження будівництва і водночас зробити його максимально доступним для громадян.Щодо загального контролю, то на об'єктах рівня СС2 і СС3, його мають здійснювати акредитовані особи. І лише на об'єкти підвищеної небезпеки повноваження контролю поширюватимуться на представників влади. А от об'єкти самочинного будівництва — на контролі органів місцевого самоврядування.Водночас згадані акредитовані особи мають бути під наглядом держави.Також пропонується при будівнцтві об'єктів СС1 виключити з процедури затвердження містобудівний контроль. "Це не справа держави здійснювати контроль на цих об'єктах", - сказав Саакашвілі.Крім того, піднімали тему громадського контролю на будівництві. Оскільки аферисти часто використовують цей механізм для вимагання грошей з забудоваників, для громадського контролю залишають: незаконне будівництво та порушення висотної забудови.Ще одна важлива новація: щоб забудовник не втрачав 3-6 місяців всі технічні умови на підлкючення, кірм газифікації, можна отримати до введення об'єкта в експлуатацію. Мовляв, бізнес таким чином швидше здаватиме новобудови.

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