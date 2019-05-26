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Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО

Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО
У березні 2020 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що Державна архітектурно-будівельна інспекція буде ліквідована через її "монополізм" на ринку будівництва. Мовляв, чиновники у сфері будівництва “набудували хмарочос” із корупційних схем.

Про це пише "Т1".

22 липня Михеїл Саакашвілі з Офісу простих рішень та результатів презентував пропозиції щодо майбутнього сфери контролю над будівництвом в Україні.

Так, головним мотивом виступу посадовця було послаблення нагляду держави над будівницвтом, адже це, на думку Саакашвілі, заважає нормально працювати бізнесу.

"В світовій практиці найефективніше контролюй здійснюється третіми особами, а не державою", - пояснив він.

Зокрема, пропонується створити в містах спеціальні органи, які видаватимуть дозволи на будівництво, а Генеральний план розвитку території виключити з процедури погодження будівництва і водночас зробити його максимально доступним для громадян.

Щодо загального контролю, то на об'єктах рівня СС2 і СС3, його мають здійснювати акредитовані особи. І лише на об'єкти підвищеної небезпеки повноваження контролю поширюватимуться на представників влади. А от об'єкти самочинного будівництва — на контролі органів місцевого самоврядування.

Водночас згадані акредитовані особи мають бути під наглядом держави.

Також пропонується при будівнцтві об'єктів СС1 виключити з процедури затвердження містобудівний контроль. "Це не справа держави здійснювати контроль на цих об'єктах", - сказав Саакашвілі.

Крім того, піднімали тему громадського контролю на будівництві. Оскільки аферисти часто використовують цей механізм для вимагання грошей з забудоваників, для громадського контролю залишають: незаконне будівництво та порушення висотної забудови.

Ще одна важлива новація: щоб забудовник не втрачав 3-6 місяців всі технічні умови на підлкючення, кірм газифікації, можна отримати до введення об'єкта в експлуатацію. Мовляв, бізнес таким чином швидше здаватиме новобудови.

Довідка

В Україні діє категоризація складності об’єктів будівництва. Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається відповідно до п. 5.1 чинного ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».

Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО
Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО
Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО
Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО
Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО
Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО
Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО
Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО



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Теги: ДАБІ, монополізм
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