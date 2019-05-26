Як планують реформувати ДАБІ, щоб розбити її «монополію» на ринку будівництва. ВІДЕО
Сьогодні, 15:41
У березні 2020 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що Державна архітектурно-будівельна інспекція буде ліквідована через її "монополізм" на ринку будівництва. Мовляв, чиновники у сфері будівництва “набудували хмарочос” із корупційних схем.
Про це пише "Т1".
22 липня Михеїл Саакашвілі з Офісу простих рішень та результатів презентував пропозиції щодо майбутнього сфери контролю над будівництвом в Україні.
Так, головним мотивом виступу посадовця було послаблення нагляду держави над будівницвтом, адже це, на думку Саакашвілі, заважає нормально працювати бізнесу.
"В світовій практиці найефективніше контролюй здійснюється третіми особами, а не державою", - пояснив він.
Зокрема, пропонується створити в містах спеціальні органи, які видаватимуть дозволи на будівництво, а Генеральний план розвитку території виключити з процедури погодження будівництва і водночас зробити його максимально доступним для громадян.
Щодо загального контролю, то на об'єктах рівня СС2 і СС3, його мають здійснювати акредитовані особи. І лише на об'єкти підвищеної небезпеки повноваження контролю поширюватимуться на представників влади. А от об'єкти самочинного будівництва — на контролі органів місцевого самоврядування.
Водночас згадані акредитовані особи мають бути під наглядом держави.
Також пропонується при будівнцтві об'єктів СС1 виключити з процедури затвердження містобудівний контроль. "Це не справа держави здійснювати контроль на цих об'єктах", - сказав Саакашвілі.
Крім того, піднімали тему громадського контролю на будівництві. Оскільки аферисти часто використовують цей механізм для вимагання грошей з забудоваників, для громадського контролю залишають: незаконне будівництво та порушення висотної забудови.
Ще одна важлива новація: щоб забудовник не втрачав 3-6 місяців всі технічні умови на підлкючення, кірм газифікації, можна отримати до введення об'єкта в експлуатацію. Мовляв, бізнес таким чином швидше здаватиме новобудови.
Довідка
В Україні діє категоризація складності об’єктів будівництва. Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається відповідно до п. 5.1 чинного ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
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Про це пише "Т1".
22 липня Михеїл Саакашвілі з Офісу простих рішень та результатів презентував пропозиції щодо майбутнього сфери контролю над будівництвом в Україні.
Так, головним мотивом виступу посадовця було послаблення нагляду держави над будівницвтом, адже це, на думку Саакашвілі, заважає нормально працювати бізнесу.
"В світовій практиці найефективніше контролюй здійснюється третіми особами, а не державою", - пояснив він.
Зокрема, пропонується створити в містах спеціальні органи, які видаватимуть дозволи на будівництво, а Генеральний план розвитку території виключити з процедури погодження будівництва і водночас зробити його максимально доступним для громадян.
Щодо загального контролю, то на об'єктах рівня СС2 і СС3, його мають здійснювати акредитовані особи. І лише на об'єкти підвищеної небезпеки повноваження контролю поширюватимуться на представників влади. А от об'єкти самочинного будівництва — на контролі органів місцевого самоврядування.
Водночас згадані акредитовані особи мають бути під наглядом держави.
Також пропонується при будівнцтві об'єктів СС1 виключити з процедури затвердження містобудівний контроль. "Це не справа держави здійснювати контроль на цих об'єктах", - сказав Саакашвілі.
Крім того, піднімали тему громадського контролю на будівництві. Оскільки аферисти часто використовують цей механізм для вимагання грошей з забудоваників, для громадського контролю залишають: незаконне будівництво та порушення висотної забудови.
Ще одна важлива новація: щоб забудовник не втрачав 3-6 місяців всі технічні умови на підлкючення, кірм газифікації, можна отримати до введення об'єкта в експлуатацію. Мовляв, бізнес таким чином швидше здаватиме новобудови.
Довідка
В Україні діє категоризація складності об’єктів будівництва. Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається відповідно до п. 5.1 чинного ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
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