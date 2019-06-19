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На Волині знайшли 3-класницю, що пішла гуляти з подругою і не повернулася

На Волині знайшли 3-класницю, що пішла гуляти з подругою і не повернулася
У Рожищі розшукали 10-річну дівчинку, що пішла гуляти з подругою і не повернулася додому.

Про це інформує поліція.

До Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від жительки міста Рожище, про те, що її дочка 2010 року народження, учениця 3-го класу однієї з місцевих шкіл, о 19:00 пішла гуляти з подругою та додому не повернулась.

На пошуки дитини одразу ж залучили особовий склад Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП, а також кінологічну службу з розшуковою собакою. В ході пошуків відпрацьовували можливі місця перебування дитини. Згодом встановили її місцеперебування.

Дівчинку доставили за місцем проживання. На щастя, життю та здоров’ю дитини нічого не загрожувало.

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Теги: діти, розшук
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