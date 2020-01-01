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На Волині судитимуть жінку, яка організувала підпільне інтернет-казино

На Волині судитимуть жінку, яка організувала підпільне інтернет-казино
Судитимуть 36-річну волинянку, яка займалася гральним бізнесом.

Нагадаємо, що у березні 2020 року жінка винайняла приміщення у Володимирі-Волинському та обладнала його персональними комп’ютерами з програмним забезпеченням, яке дозволяє здійснювати доступ до інтернет-казино, - пише прокуратура Волинської області.

Надалі вона приймала у клієнтів грошові ставки, надавала гравцям доступ до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі виграшу – виплачувала його. Невдовзі діяльність підпільного казино припинили правоохоронці.

Жінку ж обвинувачують у зайнятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України) і її очікує лава підсудних.

Довідково: згідно санкції ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Теги: гральний бізнес, Володимир
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