На Волині судитимуть жінку, яка організувала підпільне інтернет-казино
Сьогодні, 18:01
Судитимуть 36-річну волинянку, яка займалася гральним бізнесом.
Нагадаємо, що у березні 2020 року жінка винайняла приміщення у Володимирі-Волинському та обладнала його персональними комп’ютерами з програмним забезпеченням, яке дозволяє здійснювати доступ до інтернет-казино, - пише прокуратура Волинської області.
Надалі вона приймала у клієнтів грошові ставки, надавала гравцям доступ до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі виграшу – виплачувала його. Невдовзі діяльність підпільного казино припинили правоохоронці.
Жінку ж обвинувачують у зайнятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України) і її очікує лава підсудних.
Довідково: згідно санкції ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Нагадаємо, що у березні 2020 року жінка винайняла приміщення у Володимирі-Волинському та обладнала його персональними комп’ютерами з програмним забезпеченням, яке дозволяє здійснювати доступ до інтернет-казино, - пише прокуратура Волинської області.
Надалі вона приймала у клієнтів грошові ставки, надавала гравцям доступ до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі виграшу – виплачувала його. Невдовзі діяльність підпільного казино припинили правоохоронці.
Жінку ж обвинувачують у зайнятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України) і її очікує лава підсудних.
Довідково: згідно санкції ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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