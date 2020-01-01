У Луцьку медики врятували від ампутації ногу 10-річного хлопчика

Сашка Трофімука з села Мельники-Річицькі Ратнівського району.



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Дитина ледве не втратила ногу під час робіт у полі. Сашко пішов за водою, пляшка впала, дитина послизнулася й нога зіскочила в коліщатка біля керма заведеного трактора.



Мама хлопчика Людмила розповіла, що травмованого хлопця одразу привезли до районної лікарні. Місцеві лікарі попередили, що тут дитині можуть лише ампутувати ногу. Порадили звернутися до спеціалістів у Луцьку.



«Нас привезли у дитячу лікарню, а звідти направили в опікову. Не знаю, чому так. Тут, в опіковому центрі, лікар Роман Ярославович Трач вирішив все ж рятувати ногу. Збирали, фактично, по частинках», – розповідає мама пацієнта.



Людмила Трофімук провела з сином у лікарні майже чотири тижні. У середу, 22 липня, їх уже виписали додому. Жінка каже, що в нозі Сашка ще залишається спеціальна спиця, і за кілька тижнів хлопчика чекає черговий огляд медиків, проте найстрашніше позаду.



«Вдячна медичному персоналу, що все обійшлося добре. Навіть Сашко казав: «Мамо, тут такі хороші лікарі!». До нас всі гарно ставилися, переживали. Неабияк підтримувала й Марія Іванівна Корсак: допомагала і фінансово, і морально… Часто приходила в лікарню провівати нас. За це дякую і їй, і медикам за кваліфіковану допомогу», – каже пані Людмила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі Волинського обласного опікового центру фактично частинами збирали нижню кінцівку 10-річногоз села Мельники-Річицькі Ратнівського району.Про це повідомляє Район.Медицина Дитина ледве не втратила ногу під час робіт у полі. Сашко пішов за водою, пляшка впала, дитина послизнулася й нога зіскочила в коліщатка біля керма заведеного трактора.Мама хлопчикарозповіла, що травмованого хлопця одразу привезли до районної лікарні. Місцеві лікарі попередили, що тут дитині можуть лише ампутувати ногу. Порадили звернутися до спеціалістів у Луцьку.«Нас привезли у дитячу лікарню, а звідти направили в опікову. Не знаю, чому так. Тут, в опіковому центрі, лікар Роман Ярославович Трач вирішив все ж рятувати ногу. Збирали, фактично, по частинках», – розповідає мама пацієнта.Людмила Трофімук провела з сином у лікарні майже чотири тижні. У середу, 22 липня, їх уже виписали додому. Жінка каже, що в нозі Сашка ще залишається спеціальна спиця, і за кілька тижнів хлопчика чекає черговий огляд медиків, проте найстрашніше позаду.«Вдячна медичному персоналу, що все обійшлося добре. Навіть Сашко казав: «Мамо, тут такі хороші лікарі!». До нас всі гарно ставилися, переживали. Неабияк підтримувала й Марія Іванівна Корсак: допомагала і фінансово, і морально… Часто приходила в лікарню провівати нас. За це дякую і їй, і медикам за кваліфіковану допомогу», – каже пані Людмила.

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