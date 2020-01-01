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У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО

У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО
У Луцьку в обідню пору сьогодні, 22 липня, на проспекті Відродження зіткнулися два легковики.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Один із автомобілів вилетів на тротуар і застряг у кущах. Біле Renault внаслідок удару "згубило" бампер.

Як зазначив у коментарі речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович, водій, керуючи автомобілем, здійснив поворот ліворуч і не надав перевагу в русі автомобілю Renault.

"Автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих у автопригоді немає. Водії скористалися європротоколом", – зазначив Богдан Павлович.

У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО
У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО
У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія
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