У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО





Про це



Один із автомобілів вилетів на тротуар і застряг у кущах. Біле Renault внаслідок удару "згубило" бампер.



Як зазначив у коментарі речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович, водій, керуючи автомобілем, здійснив поворот ліворуч і не надав перевагу в русі автомобілю Renault.



"Автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих у автопригоді немає. Водії скористалися європротоколом", – зазначив Богдан Павлович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в обідню пору сьогодні, 22 липня, на проспекті Відродження зіткнулися два легковики.Про це повідомляє ІА "Конкурент".Один із автомобілів вилетів на тротуар і застряг у кущах. Біле Renault внаслідок удару "згубило" бампер.Як зазначив у коментарі речник патрульної поліції Волині, водій, керуючи автомобілем, здійснив поворот ліворуч і не надав перевагу в русі автомобілю Renault."Автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих у автопригоді немає. Водії скористалися європротоколом", – зазначив Богдан Павлович.

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