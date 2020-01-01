У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У Луцьку в обідню пору сьогодні, 22 липня, на проспекті Відродження зіткнулися два легковики.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Один із автомобілів вилетів на тротуар і застряг у кущах. Біле Renault внаслідок удару "згубило" бампер.
Як зазначив у коментарі речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович, водій, керуючи автомобілем, здійснив поворот ліворуч і не надав перевагу в русі автомобілю Renault.
"Автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих у автопригоді немає. Водії скористалися європротоколом", – зазначив Богдан Павлович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Один із автомобілів вилетів на тротуар і застряг у кущах. Біле Renault внаслідок удару "згубило" бампер.
Як зазначив у коментарі речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович, водій, керуючи автомобілем, здійснив поворот ліворуч і не надав перевагу в русі автомобілю Renault.
"Автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих у автопригоді немає. Водії скористалися європротоколом", – зазначив Богдан Павлович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку медики врятували від ампутації ногу 10-річного хлопчика
Сьогодні, 17:40
У Луцьку сталася аварія: автомобіль вилетів на тротуар. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У ТРЦ «ПортCity» розігрують велосипеди для родин*
Сьогодні, 17:00