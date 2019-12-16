Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 липня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньоблерего”.



Так, електропостачання буде відсутнє за такими адресами:



13:30-17:00 — просп. Відродження 51 ввід 1, Відродження 55, просп. Молоді 8а



9.00-16.00 — Вул.Менделєєва, Вул.Вул. Нахімова,Вул.Нестерова,Вул.Попова,Вул.Кривенькоо



Вул. Берестова-11.



Просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 23 липня, на декількох вулицях Луцька не буде електроенергії.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньоблерего”.Так, електропостачання буде відсутнє за такими адресами:13:30-17:00 — просп. Відродження 51 ввід 1, Відродження 55, просп. Молоді 8а9.00-16.00 — Вул.Менделєєва, Вул.Вул. Нахімова,Вул.Нестерова,Вул.Попова,Вул.КривенькооВул. Берестова-11.Просять вибачення за тимчасові незручності.

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