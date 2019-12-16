Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 липня
Сьогодні, 19:00
У четвер, 23 липня, на декількох вулицях Луцька не буде електроенергії.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньоблерего”.
Так, електропостачання буде відсутнє за такими адресами:
13:30-17:00 — просп. Відродження 51 ввід 1, Відродження 55, просп. Молоді 8а
9.00-16.00 — Вул.Менделєєва, Вул.Вул. Нахімова,Вул.Нестерова,Вул.Попова,Вул.Кривенькоо
Вул. Берестова-11.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньоблерего”.
Так, електропостачання буде відсутнє за такими адресами:
13:30-17:00 — просп. Відродження 51 ввід 1, Відродження 55, просп. Молоді 8а
9.00-16.00 — Вул.Менделєєва, Вул.Вул. Нахімова,Вул.Нестерова,Вул.Попова,Вул.Кривенькоо
Вул. Берестова-11.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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