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Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 липня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 липня
У четвер, 23 липня, на декількох вулицях Луцька не буде електроенергії.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньоблерего”.

Так, електропостачання буде відсутнє за такими адресами:

13:30-17:00 — просп. Відродження 51 ввід 1, Відродження 55, просп. Молоді 8а

9.00-16.00 — Вул.Менделєєва, Вул.Вул. Нахімова,Вул.Нестерова,Вул.Попова,Вул.Кривенькоо

Вул. Берестова-11.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Луцьк, світло, аварійне відключення
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