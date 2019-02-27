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У Ковелі в бусі знайшли 60 ящиків контрафактного алкоголю

У Ковелі в бусі знайшли 60 ящиків контрафактного алкоголю
У Ковелі в бусі Mercedes Sprinter виявили та вилучили 60 ящиків горілки сумнівного походження та 32 блоки цигарок із, ймовірно, підробленими марками акцизного податку.

Триває досудове розслідування. Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучені товари, - інформує прокуратура Волинської області.

Також вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 204 КК України незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 – 170 000 грн) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
У Ковелі в бусі знайшли 60 ящиків контрафактного алкоголю

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Теги: алкоголь, Ковель
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