вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Постраждав один з водіїв: повідомили деталі аварії у Луцьку на Конякіна

Постраждав один з водіїв: повідомили деталі аварії у Луцьку на Конякіна
У патрульній поліції Волині повідомили подробиці аварії за участю автомобілів Mitsubishi Pajero та Renault Scenic у Луцьку.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

Нагадаємо, ДТП трапилася сьогодні, 22 липня, на вулиці Конякіна.

За попередньою інформацією, 70-річний водій Mitsubishi, рухаючись зі вулиці Карпенка-Карого, здійснював поворот ліворуч. При цьому він не надав перевагу автомобілю Renault, яким керував 39-річний лучанин.

Унаслідок автопригоди водій автомобіля Mitsubishi отримав ушкодження. Його госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги.

Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції, забезпечили охорону місця події та здійснили регулювання дорожнього руху.

Постраждав один з водіїв: повідомили деталі аварії у Луцьку на Конякіна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварія, Конякіна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі в бусі знайшли 60 ящиків контрафактного алкоголю
Сьогодні, 19:15
Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 липня
Сьогодні, 19:00
Постраждав один з водіїв: повідомили деталі аварії у Луцьку на Конякіна
Сьогодні, 18:39
За місяць 6 волинянам діагностували хворобу, що може спричиняти цироз чи рак печінки
Сьогодні, 18:17
На Волині судитимуть жінку, яка організувала підпільне інтернет-казино
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО У Луцьку на Конякіна – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:43
У Луцьку вантажівка на смерть збила чоловіка У Луцьку вантажівка на смерть збила чоловіка
10 лютий, 11:12
У Луцьку на Конякіна автівка в’їхала в Audi на «євробляхах» У Луцьку на Конякіна автівка в’їхала в Audi на «євробляхах»
07 лютий, 17:13
На луцькій автостанції – аварія. ФОТО На луцькій автостанції – аварія. ФОТО
07 грудень, 2018, 14:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі в бусі знайшли 60 ящиків контрафактного алкоголю
Сьогодні, 19:15
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Постраждав один з водіїв: повідомили деталі аварії у Луцьку на Конякіна
Сьогодні, 18:39
 0
За місяць 6 волинянам діагностували хворобу, що може спричиняти цироз чи рак печінки
Сьогодні, 18:17
 0
На Волині судитимуть жінку, яка організувала підпільне інтернет-казино
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8