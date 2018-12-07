Постраждав один з водіїв: повідомили деталі аварії у Луцьку на Конякіна





Про це



Нагадаємо, ДТП трапилася сьогодні, 22 липня, на вулиці Конякіна.



За попередньою інформацією, 70-річний водій Mitsubishi, рухаючись зі вулиці Карпенка-Карого, здійснював поворот ліворуч. При цьому він не надав перевагу автомобілю Renault, яким керував 39-річний лучанин.



Унаслідок автопригоди водій автомобіля Mitsubishi отримав ушкодження. Його госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги.



Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції, забезпечили охорону місця події та здійснили регулювання дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У патрульній поліції Волині повідомили подробиці аварії за участю автомобілів Mitsubishi Pajero та Renault Scenic у Луцьку.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.Нагадаємо, ДТП трапиласяна вулиці Конякіна.За попередньою інформацією, 70-річний водій Mitsubishi, рухаючись зі вулиці Карпенка-Карого, здійснював поворот ліворуч. При цьому він не надав перевагу автомобілю Renault, яким керував 39-річний лучанин.Унаслідок автопригоди водій автомобіля Mitsubishi отримав ушкодження. Його госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги.Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції, забезпечили охорону місця події та здійснили регулювання дорожнього руху.

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