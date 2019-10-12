17 багатодітних матерів з Волині отримали почесні нагороди. ФОТО





Вручив нагороди голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, перебуваючи з робочою поїздкою у район,



Відповідно до Указу Президента України, ще 14 жінок району, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей або ж усиновили їх у встановленому законодавством порядку, отримали почесне звання «Мати-героїня».



Відтак, голова облдержадміністрації мав можливість особисто привітати жінок та вручити відзнаки. Серед матерів, які удостоєні державної нагороди, дві жительки смт Маневичі – Людмила Бондар, мати 11 дітей, та Оксана Герговська, мати 8 дітей, та дві мешканки села Колодії – Любов Нікітчук та Надія Секида, кожна з яких народила по 6 дітей. Також нагрудний знак та посвідчення отримали й Олена Портянко та Любов Скулінець, жительки села Бережниця, які народили та виховали по 8 дітей.



Окрім того, почесне звання «Мати-героїня» присвоєно й трьом жителькам села Хряськ – Людмилі Карпович (5 дітей), Ірині Красьосі (7 дітей) та Галині Бак (9 дітей). Нагороди отримали також Олеся Коханець (5 дітей) з села Козлиничі, Алла Швець (9 дітей) – з села Костюхнівка, Ніна Осадча (10 дітей) – жителька села Череваха, Галина Сльозко (5 дітей) зі Старого Чорторийська та Тетяна Левчик (5 дітей) з Нової Руди.



Вручаючи державні нагороди, Юрій Погуляйко подякував матерям-героїням за невтомну працю, гідне виховання дітей та приклад материнської самовідданості і любові. Очільник Волині побажав жінкам здоров’я, радості, достатку, тепла, шани та поваги від дітей і рідних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 жінок з Маневицького району отримали державні нагороди "мати-героїня".Вручив нагороди голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, перебуваючи з робочою поїздкою у район, пише Волинська ОДА.Відповідно до Указу Президента України, ще 14 жінок району, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей або ж усиновили їх у встановленому законодавством порядку, отримали почесне звання «Мати-героїня».Відтак, голова облдержадміністрації мав можливість особисто привітати жінок та вручити відзнаки. Серед матерів, які удостоєні державної нагороди, дві жительки смт Маневичі –, мати 11 дітей, та, мати 8 дітей, та дві мешканки села Колодії –та, кожна з яких народила по 6 дітей. Також нагрудний знак та посвідчення отримали йтажительки села Бережниця, які народили та виховали по 8 дітей.Окрім того, почесне звання «Мати-героїня» присвоєно й трьом жителькам села Хряськ –(5 дітей),(7 дітей) та(9 дітей). Нагороди отримали також(5 дітей) з села Козлиничі,(9 дітей) – з села Костюхнівка,(10 дітей) – жителька села Череваха,(5 дітей) зі Старого Чорторийська та(5 дітей) з Нової Руди.Вручаючи державні нагороди, Юрій Погуляйко подякував матерям-героїням за невтомну працю, гідне виховання дітей та приклад материнської самовідданості і любові. Очільник Волині побажав жінкам здоров’я, радості, достатку, тепла, шани та поваги від дітей і рідних.

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