17 багатодітних матерів з Волині отримали почесні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 20:55
17 жінок з Маневицького району отримали державні нагороди "мати-героїня".
Вручив нагороди голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, перебуваючи з робочою поїздкою у район, пише Волинська ОДА.
Відповідно до Указу Президента України, ще 14 жінок району, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей або ж усиновили їх у встановленому законодавством порядку, отримали почесне звання «Мати-героїня».
Відтак, голова облдержадміністрації мав можливість особисто привітати жінок та вручити відзнаки. Серед матерів, які удостоєні державної нагороди, дві жительки смт Маневичі – Людмила Бондар, мати 11 дітей, та Оксана Герговська, мати 8 дітей, та дві мешканки села Колодії – Любов Нікітчук та Надія Секида, кожна з яких народила по 6 дітей. Також нагрудний знак та посвідчення отримали й Олена Портянко та Любов Скулінець, жительки села Бережниця, які народили та виховали по 8 дітей.
Окрім того, почесне звання «Мати-героїня» присвоєно й трьом жителькам села Хряськ – Людмилі Карпович (5 дітей), Ірині Красьосі (7 дітей) та Галині Бак (9 дітей). Нагороди отримали також Олеся Коханець (5 дітей) з села Козлиничі, Алла Швець (9 дітей) – з села Костюхнівка, Ніна Осадча (10 дітей) – жителька села Череваха, Галина Сльозко (5 дітей) зі Старого Чорторийська та Тетяна Левчик (5 дітей) з Нової Руди.
Вручаючи державні нагороди, Юрій Погуляйко подякував матерям-героїням за невтомну працю, гідне виховання дітей та приклад материнської самовідданості і любові. Очільник Волині побажав жінкам здоров’я, радості, достатку, тепла, шани та поваги від дітей і рідних.
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Вручив нагороди голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, перебуваючи з робочою поїздкою у район, пише Волинська ОДА.
Відповідно до Указу Президента України, ще 14 жінок району, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей або ж усиновили їх у встановленому законодавством порядку, отримали почесне звання «Мати-героїня».
Відтак, голова облдержадміністрації мав можливість особисто привітати жінок та вручити відзнаки. Серед матерів, які удостоєні державної нагороди, дві жительки смт Маневичі – Людмила Бондар, мати 11 дітей, та Оксана Герговська, мати 8 дітей, та дві мешканки села Колодії – Любов Нікітчук та Надія Секида, кожна з яких народила по 6 дітей. Також нагрудний знак та посвідчення отримали й Олена Портянко та Любов Скулінець, жительки села Бережниця, які народили та виховали по 8 дітей.
Окрім того, почесне звання «Мати-героїня» присвоєно й трьом жителькам села Хряськ – Людмилі Карпович (5 дітей), Ірині Красьосі (7 дітей) та Галині Бак (9 дітей). Нагороди отримали також Олеся Коханець (5 дітей) з села Козлиничі, Алла Швець (9 дітей) – з села Костюхнівка, Ніна Осадча (10 дітей) – жителька села Череваха, Галина Сльозко (5 дітей) зі Старого Чорторийська та Тетяна Левчик (5 дітей) з Нової Руди.
Вручаючи державні нагороди, Юрій Погуляйко подякував матерям-героїням за невтомну працю, гідне виховання дітей та приклад материнської самовідданості і любові. Очільник Волині побажав жінкам здоров’я, радості, достатку, тепла, шани та поваги від дітей і рідних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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