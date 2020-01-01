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Повідомили про підозру луцькому терористу, який захопив у заручники пасажирів автобуса

Повідомили про підозру луцькому терористу, який захопив у заручники пасажирів автобуса
Слідчі УСБУ Волині повідомили 44-річному раніше судимому Максиму Кривошу про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та триманні осіб як заручників з погрозою знищення людей, посяганні на життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин.

Про це інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, 21 липня чоловік захопив у Луцьку рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами та утримував їх упродовж дня, висуваючи вимоги до Президента України та інших високопосадовців.

У процесі перемовин він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи таким чином на їхні життя.

Після затримання у громадянина вилучили цілий арсенал зброї та вибухівки (автомат «АКС-74У», револьвер, ручні гранати наступальної дії «РГД-5»).

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Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.

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Теги: Луцьк, терорист, підозра
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Коментарі 1
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Краше-б прокуратуру захопив з тими ледачими загодованими кабанами...
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