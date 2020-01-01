Повідомили про підозру луцькому терористу, який захопив у заручники пасажирів автобуса
Сьогодні, 19:35
Слідчі УСБУ Волині повідомили 44-річному раніше судимому Максиму Кривошу про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та триманні осіб як заручників з погрозою знищення людей, посяганні на життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та вибухових речовин.
Про це інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, 21 липня чоловік захопив у Луцьку рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами та утримував їх упродовж дня, висуваючи вимоги до Президента України та інших високопосадовців.
У процесі перемовин він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи таким чином на їхні життя.
Після затримання у громадянина вилучили цілий арсенал зброї та вибухівки (автомат «АКС-74У», револьвер, ручні гранати наступальної дії «РГД-5»).
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Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.
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Про це інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, 21 липня чоловік захопив у Луцьку рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами та утримував їх упродовж дня, висуваючи вимоги до Президента України та інших високопосадовців.
У процесі перемовин він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи таким чином на їхні життя.
Після затримання у громадянина вилучили цілий арсенал зброї та вибухівки (автомат «АКС-74У», револьвер, ручні гранати наступальної дії «РГД-5»).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький терорист відправив своєму спільнику посилку. ФОТО
Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Води давав, таблеточку жінці давав»: водій захопленого автобуса розповів про день з луцьким терористом
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Краше-б прокуратуру захопив з тими ледачими загодованими кабанами...
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