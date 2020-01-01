Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 23 липня
Сьогодні, 20:07
У Волинській області завтра, 23 липня, очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північний-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 18-23º.
У Луцьку 23 липня також прогнозують мінливу хмарність і без опадів. Вітер північний-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-14º, вдень 20-21º
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північний-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 18-23º.
У Луцьку 23 липня також прогнозують мінливу хмарність і без опадів. Вітер північний-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-14º, вдень 20-21º
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