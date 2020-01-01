Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 23 липня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер північний-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 18-23º.



У Луцьку 23 липня також прогнозують мінливу хмарність і без опадів. Вітер північний-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-14º, вдень 20-21º

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 23 липня, очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер північний-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 18-23º.У Луцьку 23 липня також прогнозують мінливу хмарність і без опадів. Вітер північний-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-14º, вдень 20-21º

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