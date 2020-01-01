Луцький терорист був під прицілом понад 20 снайперів





Під час спецоперації розглядали варіант зі знешкодженням терориста снайперами. Про це в інтервю Кирило Тимошенко.



"Чому це все тривало 10 годин? Чому зволікали? Президент міг з ним через годину вийти з ним на зв’язок і все зробити. Але тягнули, бо терориста потрібно було вимотати, щоб він втомився і став більш поступливішим", - сказав Тимошенко.



Також заступник голови Офісу президента зазначив, що терорист весь час перебував під прицілом снайперів.



"Я не знаю, яка була їх кількість. Але те, що я бачив на тих точках, де ми були, напевно, більше 20 снайперів з усіх боків. Були різні ідеї стосовно того, як витягнути терориста, щоб він з’явився хоча б в одному з вікон автобуса, щоб снайпери могли спрацювати. Відправляли коптер, який його злив, приходив перемовник. І в кінці, коли під'їхав БТР … Терорист вийшов, його оглядали спочатку снайпери, тому що незрозуміло, з чим він вийшов", - розповів Кирило Тимошенко.



Нагадаємо, 21 липня чоловік захопив у Луцьку рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами та утримував їх упродовж дня, висуваючи вимоги до Президента України та інших високопосадовців.



У процесі перемовин він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи таким чином на їхні життя.



Після затримання у громадянина вилучили цілий арсенал зброї та вибухівки (автомат «АКС-74У», револьвер, ручні гранати наступальної дії «РГД-5»).



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький терорист відправив своєму спільнику посилку. ФОТО



Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Триває досудове розслідування.



Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Води давав, таблеточку жінці давав»: водій захопленого автобуса розповів про день з луцьким терористом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За Максимом Кривошем, який захопив у заручники пасажирів рейсового автобуса "Краснилівка - Берестечко" спостерігали понад 20 снайперів.Під час спецоперації розглядали варіант зі знешкодженням терориста снайперами. Про це в інтервю НВ сказав заступник голови Офісу президента"Чому це все тривало 10 годин? Чому зволікали? Президент міг з ним через годину вийти з ним на зв’язок і все зробити. Але тягнули, бо терориста потрібно було вимотати, щоб він втомився і став більш поступливішим", - сказав Тимошенко.Також заступник голови Офісу президента зазначив, що терорист весь час перебував під прицілом снайперів."Я не знаю, яка була їх кількість. Але те, що я бачив на тих точках, де ми були, напевно, більше 20 снайперів з усіх боків. Були різні ідеї стосовно того, як витягнути терориста, щоб він з’явився хоча б в одному з вікон автобуса, щоб снайпери могли спрацювати. Відправляли коптер, який його злив, приходив перемовник. І в кінці, коли під'їхав БТР … Терорист вийшов, його оглядали спочатку снайпери, тому що незрозуміло, з чим він вийшов", - розповів Кирило Тимошенко.Нагадаємо,рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами та утримував їх упродовж дня, висуваючи вимоги до Президента України та інших високопосадовців.У процесі перемовин він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи таким чином на їхні життя.Після затримання у громадянина вилучили цілий арсенал зброї та вибухівки (автомат «АКС-74У», револьвер, ручні гранати наступальної дії «РГД-5»).Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Триває досудове розслідування.Групу процесуальних керівників у провадженні очолює прокурор Волинської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію