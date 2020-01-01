На волинському водосховищі зловили браконьєра. ФОТО

Інспектори Волинського рибоохоронного патруля викрили грубе порушення Правил рибальства на одному з водосховищ області.Про це повідомляє пресслужба управління Державного агентства рибного господарства у Волинській області.22 липня 2020 року близько 4 ранку в ході рибоохоронної роботи на Мар’янівському водосховищі, поблизу села Цегів Горохівського району Волинської області інспектори рибоохоронного патруля викрили грубе порушення Правил рибальства.Порушник здійснював вилов водних біоресурсів мисиновою сіткою. У сітках браконьєра знаходилася риба: карась сріблястий – 20 екз., окунь звичайний – 2 екз. Збитки, завдані рибним запасам, склали 374 грн.На особу оформили адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.Розрахунок за незаконне добування інших водних біоресурсів здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину карася сріблястого становить 17 грн та окуня звичайного – 17 грн.