Муніципали та копи посилено патрулюватимуть дві луцькі вулиці
Сьогодні, 21:57
Лучани, які живуть на території поблизу перехрестя вулиць Львівської та Даньшина скаржаться на безхатьків, які розпивають алкоголь та влаштовують безпорядок.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"На прохання місцевих жителів комнальники прибрали мотлох та сміття, що принесли люди без постійного місця проживання на перехресті вулиць Даньшина і Львіської. Мешканці неодноразово скаржились на розпиття у цьому місці спиртних напоїв, бійки, аморальну поведінку та інші безпорядки", - йдеться у дописі.
Також Ігор Поліщук повідомив, що з понеділка муніципальна варта Луцька посилено патрулюватиме вказану територію. Також на цій території, з метою недопущення безпорядків, посилено працюватиме поліція.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"На прохання місцевих жителів комнальники прибрали мотлох та сміття, що принесли люди без постійного місця проживання на перехресті вулиць Даньшина і Львіської. Мешканці неодноразово скаржились на розпиття у цьому місці спиртних напоїв, бійки, аморальну поведінку та інші безпорядки", - йдеться у дописі.
Також Ігор Поліщук повідомив, що з понеділка муніципальна варта Луцька посилено патрулюватиме вказану територію. Також на цій території, з метою недопущення безпорядків, посилено працюватиме поліція.
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