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Муніципали та копи посилено патрулюватимуть дві луцькі вулиці

Муніципали та копи посилено патрулюватимуть дві луцькі вулиці
Лучани, які живуть на території поблизу перехрестя вулиць Львівської та Даньшина скаржаться на безхатьків, які розпивають алкоголь та влаштовують безпорядок.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"На прохання місцевих жителів комнальники прибрали мотлох та сміття, що принесли люди без постійного місця проживання на перехресті вулиць Даньшина і Львіської. Мешканці неодноразово скаржились на розпиття у цьому місці спиртних напоїв, бійки, аморальну поведінку та інші безпорядки", - йдеться у дописі.

Також Ігор Поліщук повідомив, що з понеділка муніципальна варта Луцька посилено патрулюватиме вказану територію. Також на цій території, з метою недопущення безпорядків, посилено працюватиме поліція.

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Теги: Луцьк, Даньшина, Львівська, безхатьки
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