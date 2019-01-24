У Києві дворічна дитина отруїлася алкоголем





Тепер здоров'ю дівчинки нічого не загрожує. Як з'ясувалося, мати дитини разом із сусідами пила спиртне, тоді дівчинка і випила алкоголь. Про це повідомляє



"Вчора близько 17:00 в Подільське управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Нижньоюрківської госпіталізована дворічна дівчинка з гострим алкогольним отруєнням. За вказаною адресою негайно виїхали співробітники сектору ювенальної превенції. Правоохоронці поспілкувалися із сусідами й оглянули приміщення, у якому проживає малолітня", - сказано в повідомленні.



Як з'ясували правоохоронці, мати дівчинки разом із сусідами на кухні гуртожитку вживала алкоголь, а маленька дочка була поруч і випила спиртне. Коли дитині стало погано, сусіди викликали лікарів. Після отримання першої медичної допомоги дівчинці стало краще.



Тепер щодо матері склали протокол про адмінправопорушення за статтею про невиконання батьками обов'язків з виховання дітей. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів громадян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Подолі в Києві дворічна дівчинка отруїлася алкоголем і була госпіталізована.Тепер здоров'ю дівчинки нічого не загрожує. Як з'ясувалося, мати дитини разом із сусідами пила спиртне, тоді дівчинка і випила алкоголь. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на повідомлення пресслужби поліції столиці."Вчора близько 17:00 в Подільське управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Нижньоюрківської госпіталізована дворічна дівчинка з гострим алкогольним отруєнням. За вказаною адресою негайно виїхали співробітники сектору ювенальної превенції. Правоохоронці поспілкувалися із сусідами й оглянули приміщення, у якому проживає малолітня", - сказано в повідомленні.Як з'ясували правоохоронці, мати дівчинки разом із сусідами на кухні гуртожитку вживала алкоголь, а маленька дочка була поруч і випила спиртне. Коли дитині стало погано, сусіди викликали лікарів. Після отримання першої медичної допомоги дівчинці стало краще.Тепер щодо матері склали протокол про адмінправопорушення за статтею про невиконання батьками обов'язків з виховання дітей. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів громадян.

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