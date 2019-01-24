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У Києві дворічна дитина отруїлася алкоголем

У Києві дворічна дитина отруїлася алкоголем
На Подолі в Києві дворічна дівчинка отруїлася алкоголем і була госпіталізована.

Тепер здоров'ю дівчинки нічого не загрожує. Як з'ясувалося, мати дитини разом із сусідами пила спиртне, тоді дівчинка і випила алкоголь. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на повідомлення пресслужби поліції столиці.

"Вчора близько 17:00 в Подільське управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Нижньоюрківської госпіталізована дворічна дівчинка з гострим алкогольним отруєнням. За вказаною адресою негайно виїхали співробітники сектору ювенальної превенції. Правоохоронці поспілкувалися із сусідами й оглянули приміщення, у якому проживає малолітня", - сказано в повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, мати дівчинки разом із сусідами на кухні гуртожитку вживала алкоголь, а маленька дочка була поруч і випила спиртне. Коли дитині стало погано, сусіди викликали лікарів. Після отримання першої медичної допомоги дівчинці стало краще.

Тепер щодо матері склали протокол про адмінправопорушення за статтею про невиконання батьками обов'язків з виховання дітей. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів громадян.

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Теги: Київ, отруєння
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