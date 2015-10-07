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Вперше за 64 роки скасували бенкет Нобелівської премії

Вперше за 64 роки скасували бенкет Нобелівської премії
Найбільш пишна щорічна подія Швеції - банкет Нобелівської премії - цього року не відбудеться у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Банкет скасували вперше з 1956 року. Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на The Local.

Даний захід традиційно відзначає кінець так званого Нобелівського тижня, коли переможців року запрошують у Стокгольм на церемонію нагородження.

"Нобелівський тиждень не буде таким, як зазвичай через нинішню пандемію. Це дуже особливий рік, коли кожному потрібно робити жертви та пристосовуватися до абсолютно нових обставин", - повідомив директор Нобелівського фонду Ларс Хейкенстен.

Він розповів, що лауреати та їх роботи відзначатимуться "по-різному", натякаючи, що переможці отримають нагороди у своїх країнах чи в посольствах.

"Традиційно лауреати приєднуються до шведської королівської родини та близько 1300 гостей на банкет у мерії Стокгольма після церемонії нагородження — 10 грудня, в річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Переможці, крім лауреатів премії миру, яких вшановують в Осло, також зазвичай виступають під час обіду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оголошення лауреатів (медицина, фізика, хімія, література, мир та економіка) відбудеться як і заплановано між 5 та 12 жовтня.

Останній раз банкет Нобелівської премії скасовували у 1956 році. Це робили з метою уникнення запрошення радянського посла через репресії проти Угорської революції. Банкет також скасовували під час двох світових воєн і в 1907 та 1924 роках.

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Теги: Нобелівська премія, наука
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