Вперше за 64 роки скасували бенкет Нобелівської премії





Банкет скасували вперше з 1956 року. Про це повідомляє



Даний захід традиційно відзначає кінець так званого Нобелівського тижня, коли переможців року запрошують у Стокгольм на церемонію нагородження.



"Нобелівський тиждень не буде таким, як зазвичай через нинішню пандемію. Це дуже особливий рік, коли кожному потрібно робити жертви та пристосовуватися до абсолютно нових обставин", - повідомив директор Нобелівського фонду Ларс Хейкенстен.



Він розповів, що лауреати та їх роботи відзначатимуться "по-різному", натякаючи, що переможці отримають нагороди у своїх країнах чи в посольствах.



"Традиційно лауреати приєднуються до шведської королівської родини та близько 1300 гостей на банкет у мерії Стокгольма після церемонії нагородження — 10 грудня, в річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Переможці, крім лауреатів премії миру, яких вшановують в Осло, також зазвичай виступають під час обіду", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, оголошення лауреатів (медицина, фізика, хімія, література, мир та економіка) відбудеться як і заплановано між 5 та 12 жовтня.



Останній раз банкет Нобелівської премії скасовували у 1956 році. Це робили з метою уникнення запрошення радянського посла через репресії проти Угорської революції. Банкет також скасовували під час двох світових воєн і в 1907 та 1924 роках.

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