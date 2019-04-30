Президент підписав зміни до Виборчого кодексу





Про це повідомляє



У відомстві заявили, що документ передбачає «врегулювання неузгодженостей, уточнення строків, спрощення виборчих процедур та їхню уніфікацію». Зокрема, зміни вносяться до Виборчого кодексу, закони Про Центральну виборчу комісію, Про Державний реєстр виборців та інші.



Закон передбачає зміни:



- щодо заповнення виборчих документів;



- процесу підрахунку голосів;



- подання документів кандидатами;



- обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах.



В ОП додали, що в оновленому Виборчому кодексі - такі змінилося:



- законодавство з питань територіальної організації виборів та системи виборчих комісій на місцевих виборах;



- зменшмлась грошова застава на місцевих виборах.



Крім того, зміни стосуються питання діяльності ЦВК, функціонування Державного реєстру виборців, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу.



Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла зміни до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів і мають на меті спрощення виборчого процесу.



Законопроектом вносяться зміни до понад 200 з 289 статей Виборчого кодексу, які стосуються всіх етапів виборчого процесу.



При цьому зміни до виборчого кодексу піддалися критиці. Зокрема, громадська мережа Опора заявила, що зміна виборчої системи напередодні виборів суперечить міжнародним стандартам виборчого законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства № 805-IX.Про це повідомляє НВ , посилаючись на пресслужбу глави держави.У відомстві заявили, що документ передбачає «врегулювання неузгодженостей, уточнення строків, спрощення виборчих процедур та їхню уніфікацію». Зокрема, зміни вносяться до Виборчого кодексу, закони Про Центральну виборчу комісію, Про Державний реєстр виборців та інші.Закон передбачає зміни:- щодо заповнення виборчих документів;- процесу підрахунку голосів;- подання документів кандидатами;- обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах.В ОП додали, що в оновленому Виборчому кодексі - такі змінилося:- законодавство з питань територіальної організації виборів та системи виборчих комісій на місцевих виборах;- зменшмлась грошова застава на місцевих виборах.Крім того, зміни стосуються питання діяльності ЦВК, функціонування Державного реєстру виборців, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу.Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла зміни до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів і мають на меті спрощення виборчого процесу.Законопроектом вносяться зміни до понад 200 з 289 статей Виборчого кодексу, які стосуються всіх етапів виборчого процесу.При цьому зміни до виборчого кодексу піддалися критиці. Зокрема, громадська мережа Опора заявила, що зміна виборчої системи напередодні виборів суперечить міжнародним стандартам виборчого законодавства.

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