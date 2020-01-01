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ТКГ домовилася про повне перемир'я на Донбасі

ТКГ домовилася про повне перемир'я на Донбасі
Тристороння контактна група домовилася про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня 2020 року.

Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації мінських домовленостей, повідомили у пресслужбі Офісу президента, - пише "Газета ua".

Рішення погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ.

Режим припинення вогню є одним з кроків до врегулювання ситуації та проведення виборів на Донбасі.

У межах гуманітарної групи українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на те саме від іншої сторони.

Незважаючи на попередній режим припинення вогню, окупанти щодня відкривають вогонь та обстрілюють наші позиції. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинуло 64 українських військових. Окрім того у 2020 році уже загинули 6 цивільних, ще 42 – отримали поранення. Всього російські найманці з початку року знищили 90 цивільних об'єктів Донбасу та порушили режим тиші понад 91 тисячу разів.

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Теги: ТКГ, Донбас
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