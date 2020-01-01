Луцький терорист готувався до захоплення автобуса два тижні. ВІДЕО





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Одна із пасажирок автобуса «Краснилівка – Берестечко» Руслана розповіла те, що їй вдалося дізнатися від самого терориста. За словами жінки, Максим Кривош розповів, що готувався до захоплення заручників кілька тижнів, а напередодні жив у готелі, щоб обірвати всі можливі контакти.



Також заручниця розповіла, як терорист заспокоював себе. За словами пані Руслани, він поводився досить адекватно. Також Руслана розповіла, що помітила, які ліки він вживав під час інциденту: "Кривош пив заспокійливі таблетки й Барбовал".



Пасажирка злощасного рейсу каже, що по мірі можливості спілкувалася з терористом, просила відпустити з автобуса сина.



"Я просила: "Максим, випусти дитину, випусти сина", а він сказав: "Не зараз". Потім він запитав скільки років сину, а коли я сказала, що 15, він сказав: "Моєму теж", - пригадує жінка.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Максим Кривош, який у Луцьку взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса "Краснилівка - Берестечко", готувався до захоплення два тижні.Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на "Суспільне".Одна із пасажирок автобуса «Краснилівка – Берестечко» Руслана розповіла те, що їй вдалося дізнатися від самого терориста. За словами жінки, Максим Кривош розповів, що готувався до захоплення заручників кілька тижнів, а напередодні жив у готелі, щоб обірвати всі можливі контакти.Також заручниця розповіла, як терорист заспокоював себе. За словами пані Руслани, він поводився досить адекватно. Також Руслана розповіла, що помітила, які ліки він вживав під час інциденту: "Кривош пив заспокійливі таблетки й Барбовал".Пасажирка злощасного рейсу каже, що по мірі можливості спілкувалася з терористом, просила відпустити з автобуса сина."Я просила: "Максим, випусти дитину, випусти сина", а він сказав: "Не зараз". Потім він запитав скільки років сину, а коли я сказала, що 15, він сказав: "Моєму теж", - пригадує жінка.

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