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В Україні вболівальникам дозволять ходити на стадіони

В Україні вболівальникам дозволять ходити на стадіони
Українським футбольним вболівальникам дозволили переглядати матчі на стадіонах.

Щоправда, глядачів поки пустять на три матчі, першІ два з яких відбудуться 25 липня, - пише Канал24.

Інформацію про повернення вболівальникам можливості переглядати матчі на стадіоні озвучив голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Сталося це після робочої зустрічі Павелка з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим. Останній погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі.

На які матчі дозволили пустити глядачів
Допустили глядачів на матчі плей-офф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Перших два матчі відбудуться в суботу, 25 липня. У цих матчах зіграють "Олександрія" – "Маріуполь" та "Колос" – "Дніпро-1".

Фінальний поєдинок запланований на 29 липня.

Вимоги до вболівальників

Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%

Глядачі повинні дотримуватися дистанції та інших вимог карантинного режиму.

"У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні", – запевнив Андрій Павелко.

Нагадаємо, в Україні футбольні матчі без глядачів провели в перший же день оголошення карантину в середині березня. після того, як відновилися футбольні чемпіонати, ігри були за порожніх трибун.

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Теги: футбол, Україна
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