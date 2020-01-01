В Україні вболівальникам дозволять ходити на стадіони
Сьогодні, 06:19
Українським футбольним вболівальникам дозволили переглядати матчі на стадіонах.
Щоправда, глядачів поки пустять на три матчі, першІ два з яких відбудуться 25 липня, - пише Канал24.
Інформацію про повернення вболівальникам можливості переглядати матчі на стадіоні озвучив голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.
Сталося це після робочої зустрічі Павелка з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим. Останній погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі.
На які матчі дозволили пустити глядачів
Допустили глядачів на матчі плей-офф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Перших два матчі відбудуться в суботу, 25 липня. У цих матчах зіграють "Олександрія" – "Маріуполь" та "Колос" – "Дніпро-1".
Фінальний поєдинок запланований на 29 липня.
Вимоги до вболівальників
Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%
Глядачі повинні дотримуватися дистанції та інших вимог карантинного режиму.
"У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні", – запевнив Андрій Павелко.
Нагадаємо, в Україні футбольні матчі без глядачів провели в перший же день оголошення карантину в середині березня. після того, як відновилися футбольні чемпіонати, ігри були за порожніх трибун.
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Щоправда, глядачів поки пустять на три матчі, першІ два з яких відбудуться 25 липня, - пише Канал24.
Інформацію про повернення вболівальникам можливості переглядати матчі на стадіоні озвучив голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.
Сталося це після робочої зустрічі Павелка з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим. Останній погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі.
На які матчі дозволили пустити глядачів
Допустили глядачів на матчі плей-офф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Перших два матчі відбудуться в суботу, 25 липня. У цих матчах зіграють "Олександрія" – "Маріуполь" та "Колос" – "Дніпро-1".
Фінальний поєдинок запланований на 29 липня.
Вимоги до вболівальників
Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%
Глядачі повинні дотримуватися дистанції та інших вимог карантинного режиму.
"У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні", – запевнив Андрій Павелко.
Нагадаємо, в Україні футбольні матчі без глядачів провели в перший же день оголошення карантину в середині березня. після того, як відновилися футбольні чемпіонати, ігри були за порожніх трибун.
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