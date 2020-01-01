В Україні вболівальникам дозволять ходити на стадіони





Щоправда, глядачів поки пустять на три матчі, першІ два з яких відбудуться 25 липня, - пише



Інформацію про повернення вболівальникам можливості переглядати матчі на стадіоні озвучив голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.



Сталося це після робочої зустрічі Павелка з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим. Останній погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі.



На які матчі дозволили пустити глядачів

Допустили глядачів на матчі плей-офф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Перших два матчі відбудуться в суботу, 25 липня. У цих матчах зіграють "Олександрія" – "Маріуполь" та "Колос" – "Дніпро-1".



Фінальний поєдинок запланований на 29 липня.



Вимоги до вболівальників



Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%



Глядачі повинні дотримуватися дистанції та інших вимог карантинного режиму.



"У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні", – запевнив Андрій Павелко.



Нагадаємо, в Україні футбольні матчі без глядачів провели в перший же день оголошення карантину в середині березня. після того, як відновилися футбольні чемпіонати, ігри були за порожніх трибун.

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