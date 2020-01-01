Ранок 23 липня: в Україні – 856 нових випадків коронавірусу, на Волині – 42

В Україні станом на 23 липня зафіксували 61 851 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 856.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Протягом доби зафіксували 17 нових летальних випадків. 828 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померла 1 551 людина, одужали - 34 000.На Волині за останню добу зафіксували 42 нових випадки хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 401. 80 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. Одна людина померла протягом останньої доби. 2 354 людини вже одужали.