Ранок 23 липня: в Україні – 856 нових випадків коронавірусу, на Волині – 42
Сьогодні, 09:00
В Україні станом на 23 липня зафіксували 61 851 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 856.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 17 нових летальних випадків. 828 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померла 1 551 людина, одужали - 34 000.
На Волині за останню добу зафіксували 42 нових випадки хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 401. 80 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. Одна людина померла протягом останньої доби. 2 354 людини вже одужали.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксували 17 нових летальних випадків. 828 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померла 1 551 людина, одужали - 34 000.
На Волині за останню добу зафіксували 42 нових випадки хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 401. 80 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. Одна людина померла протягом останньої доби. 2 354 людини вже одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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