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Курс валют у Луцьку на 23 липня

Курс валют у Луцьку на 23 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.88, а продаж – 28.05.

Євро при купівлі становить – 31.90, продажу – 32.24.

Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.05, продаж – 7.30.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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