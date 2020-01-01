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У Луцьку з вікна багатоповерхівки вистрибнув молодий чоловік

У Луцьку з вікна багатоповерхівки вистрибнув молодий чоловік
У Луцьку з 7-го поверху вистрибнув 26-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася вчора, 22 липня, близько 17 години в одній із багатоповерхівок на проспекті Соборності.

Як повідомляється, чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці події.

На місці трагедії знайшли передсмертну записку. Обставини з'ясовує слідство.

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Теги: смерть, самогубство
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