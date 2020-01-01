У Луцьку з вікна багатоповерхівки вистрибнув молодий чоловік





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася вчора, 22 липня, близько 17 години в одній із багатоповерхівок на проспекті Соборності.



Як повідомляється, чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці події.



На місці трагедії знайшли передсмертну записку. Обставини з'ясовує слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з 7-го поверху вистрибнув 26-річний чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася вчора, 22 липня, близько 17 години в одній із багатоповерхівок на проспекті Соборності.Як повідомляється, чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці події.На місці трагедії знайшли передсмертну записку. Обставини з'ясовує слідство.

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