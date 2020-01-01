У Луцьку з вікна багатоповерхівки вистрибнув молодий чоловік
Сьогодні, 09:35
У Луцьку з 7-го поверху вистрибнув 26-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 22 липня, близько 17 години в одній із багатоповерхівок на проспекті Соборності.
Як повідомляється, чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці події.
На місці трагедії знайшли передсмертну записку. Обставини з'ясовує слідство.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася вчора, 22 липня, близько 17 години в одній із багатоповерхівок на проспекті Соборності.
Як повідомляється, чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці події.
На місці трагедії знайшли передсмертну записку. Обставини з'ясовує слідство.
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